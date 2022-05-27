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Дружина Віктора Павліка заявила про плани відсвяткувати день народження сина під час війни

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Катерина Репяхова
Катерина Репяхова

Дівчина вважає таке рішення "плюсом для держави"

Концертний директор та блогер Катерина Репяхова, яка останні місяці перебувала в Ізраїлі з 11-місячним сином Михайлом, повертається до України. 15 червня малюк відзначатиме свій перший день народження. У планах зіркових батьків провести невелике свято у Івано-Франківську.

У сторіс Інстаграм Репяхова відповіла своїм підписникам, чи доцільно святкувати, коли в Україні не припиняються бойові дії.

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цьому святкуванні немає жодного мінуса для держави, тільки плюси. Я боюся тільки того, щоб наша нація не впала у вічну депресію та відчай. Це те, чого добиваються рашисти. Тому я своїм прикладом показую, що всім нам просто необхідно жити далі!", — пояснила Репяхова.

Нагадаємо, що майже одразу на початку повномасштабної війни Катерина Репяхова разом із сином Михайлом виїхала з України. Весь цей час дружина Віктора Павлика була в Ізраїлі, доки сам співак залишався на батьківщині та з концертами їздив до бійців ЗСУ.

Раніше Катерина Репяхова пояснила, чому її 56-річного чоловіка, українського співака Віктора Павліка, випустили з країни попри воєнний стан.

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#Івано-Франківськ #Віктор Павлик