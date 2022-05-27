Згадав, що він з України? Фанати гурту Artik & Asti, який виступає в рф, дивуються, куди зник соліст Артем Умріхін

Співак мовчить, не робить жодних заяв

Відомий поп-гурт з України Artik & Asti, який продовжує гастролювати з концертами по країні-агресорші та отримувати від росіян музичні премії, мовчить про ті звірства, які путін робить стосовно українців. Останні появи групи на світських заходах відбуваються без соліста Артема Умріхіна (Артіка), який також є продюсером колективу.

Хіп-хоп-виконавець не з’являвся на публіці з дня вторгнення путіна до України. Чоловік зберігає мовчання, не робить жодних заяв і не виходить у світ. У цьому вчинку багато шанувальників Artik & Asti побачили якусь позицію артиста. Хоча, що вона означає, незрозуміло.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Артік з відомих подій замкнувся", "А де Артік?", "Чому без Артіка", — пишуть в основному росіяни.

Потролили зникнення Артема Умріхіна й українці.

А ось нова солістка гурту Сесіль Велієва, родом із Сімферополя, як ні в чому небувало виходить на сцену і посміхається на камери росіян. Дівчина отримала премію російського журналу Moda Topical у номінації "Найкращий гурт" і похизувалась цим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги України на "Євробаченні-2022" в Італії у бік Kalush Orchestra полетіли звинувачення, переважно від російських блогерів, що нібито перше місце незаслужене та пов’язане з політикою та війною. Варто додати, що організатори пісенного конкурсу не хочуть бачити росію як країну-учасницю у найближчі роки. Через ізоляцію росії як на політичному рівні, так і в культурній сфері незрозуміло, яку кар’єру українські зірки очікують побудувати в країні, яка отримала статус вигнанця.