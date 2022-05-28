Настануть важкі бої? Астролог спрогнозував перебіг війни в Україні у червні

На думку астролога, війна в Україні до кінця року може не припинитись

Астролог Андрій Денисенко спрогнозував хід війни в Україні найближчим часом, а саме наприкінці травня – на початку червня. За його словами, останні дні травня будуть важкими, проте найтяжчі бої у війні росії проти України можуть відбутися в серпні.

Свій прогноз астролог зробив для видання depo.ua.

За його словами, найжорстокіші та найтяжчі бої відбуваються тоді, коли активізуються земні знаки зодіаку. Оскільки минув час знака Тельця, можна дійти невтішного висновку, що наближаються бої за звільнення захоплених російськими окупантами територій.

"Телець з астрологічного погляду, на відміну від двох інших земних знаків – Діви та Козерога, пов’язаний безпосередньо із землею як територією. Тому дуже ймовірно, що почнуться бої за визволення територій", – пояснює Денисенко.

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Найактивніша фаза бойових дій може тривати з 1 по 15 серпня. До квітня 2023 року продовжуватиметься вплив Сатурна та Місячних вузлів на планети України, це вказує на період найсильніших страждань та великої глибини емоційної напруженості, зазначає астролог.

За словами Денисенка, за найпесимістичнішим варіантом війна в Україні може завершитися навесні 2023 року.

"Тоді виникає резонне питання: коли закінчиться війна? Невже у квітні 2023 року? Базовий постулат астрології каже, що майбутнє багатоваріантне, а тому найпесимістичніший варіант – весна 2023 року. Є й інші, бо не все так просто у світі під сяйвом Місяця ", — каже астролог.

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