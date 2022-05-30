Таропрогноз на 31 травня: виберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

У деяких можуть статися напади жалю до себе

Кожен день приносить сюрпризи, приємні й не дуже, але вівторок, 31 травня, для більшості видасться досить добрим днем, — так можна судити за свіжим розкладом Таро від "Телеграфу".

Щоб дізнатися, яким цей день стане саме у Вас, виберіть одну карту на зображенні нижче:

Погляньте, що це була за карта:

Тепер знайдіть її розшифровку:

Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Багатообіцяюче, правда? Карта пророкує стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям цього вівторка.

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Сила

31 травня всі справи та завдання будуть Вам під силу, будуть внутрішні ресурси для нових звершень та навчання, тоді як усі перешкоди виявляться подоланими. Не бійтеся сьогодні зробити крок до своєї мрії.

Перевернутий Паж пентаклів

У вівторок у Вас може з’явитися підліткова відчайдушність, бунтарський дух і раптові напади жалості до себе, через що Ви будете схильні до необдуманих вчинків. Протягом дня навчання та робота даватиметься важко, і корисна інформація, швидше за все, в голові не затримається. Намагайтеся не підливати олії у вогонь, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з грошима біля кожного знака Зодіаку цього літа.