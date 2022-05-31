Анатолій Анатоліч на прикладі показав, чому росія ніколи не вибереться із СРСР

Ведучий порівняв сучасну рф з СРСР 1980-х років

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч (Анатолій Анатолійович Яцечко — ред.) на прикладі російських музичних гуртів показав, що у російській федерації нічого не змінилося з часів Радянського Союзу.

"СРСР, 1982 рік: заборонені групи — Акваріум, ДДТ, Машина Часу. Росія, 2022 рік: заборонені групи — Акваріум, ДДТ, Машина Часу ", — написав Анатолій Анатоліч. У себе у Фейсбуці шоумен також передбачив розвал росії у 2022 році.

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"Результат наприкінці 80-х Ми пам’ятаємо. Знаємо буде результат у 22 році", — підсумував відомий телеведучий.

В СРСР 1985–1991-х був період перебудови, який завершився розвалом СРСР.

Додамо, що український шоумен через місяць після нападу росії на Україну переїхав разом із дружиною та трьома дітьми до Франції. Весь цей час Анатолій Анатоліч вів ранкові ефіри шоу "Ранок з Україною" по відеозв’язку. А у неділю, 30 травня, стало відомо, що телеведучий повернувся до України.

Ще до початку повномасштабної війни Анатолій Анатоліч потролив путінських пропагандистів, "запропонувавши" віддати їм фото, на якому він показує "знущання б*ндерівця над російськомовними дітьми".