"Мавпа скупчилася з собакою, і родилось ось це": WELLBOY висловився про путіна (відео)

Молодий виконавець заявив, що не вважає російського президента людиною

Фіналіст Нацвідбору на "Євробачення-2022", український співак Антон Вельбой, більш відомий під псевдонімом WELLBOY, різко висловився щодо президента росії володимира путіна, якому пророкують смерть від раку.

"Не хочеться взагалі уявляти, що ця людина є у нашому світі. Хочеться подумати, що це просто якийсь збій системи. Мавпа скупчилася з собакою, і родилося ось це от", — сказав WELLBOY у випуску "Слава+", який був опублікований на YouTube у вівторок, 31 травня.

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Також відомий співак прокоментував своє ставлення до президента України Володимира Зеленського. WELLBOY назвав його "чудовим громадянином, патріотом своєї країни та ровним чотким мужиком".

"Зараз він (Володимир Зеленський — ред.) доказав це своїми діями. Він показує величезний приклад. Я ним дуже пишаюся", — сказав виконавець.

У цьому ж інтерв’ю Антон Вельбой розповів, як йому допомагав заспокоюватись із початком російсько-української війни Олексій Арестович. Молодий співак також заявив, що хоче записати пісню із радником голови Офісу президента України.