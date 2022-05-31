Таропрогноз на 1 червня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Ця середа для багатьох видасться непростою

Напевно, на початку року у багатьох були якісь плани на літо, які накрилися мідним тазом після вторгнення рф в Україну. Як говорить розклад Таро від "Телеграфу", перший день літа теж далеко не у всіх пройде добре.

Пропонуємо погадати, що чекає 1 червня 2022 року саме на Вас. Для цього виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче, при цьому не замислюйтесь про вибір:

Подивіться, що це була за карта:

І дивіться розшифровку Вашої картки:

Перевернута Зірка

Це карта краху талантів і надій, — у середу Ви, можливо, будете почуватися невпевнено, через що не буде сил займатися тим, що важливо. Заздалегідь підготуйтеся до такого депресивного настрою, приготуйте щось смачненьке, виберіть хороший фільм для настрою, тощо.

П’ятірка кубків

Загалом це карта втрат і смутку, проте ще вона вказує на те, що Ви зосередилися на чомусь поганому, не помічаючи хорошого. Подумайте, на що це може натякнути.

Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу і вона обіцяє удачу, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

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