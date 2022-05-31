"Іноді накриває": Наталка Денисенко розповіла, як продовжувати жити та радіти під час війни

Зірка "Кріпосної" переконана, що складнощі, які зараз переживають українці, — це плата за найкраще майбутнє

Українська актриса Наталка Денисенко написала емоційний пост про труднощі та емоційні гойдалки, які зараз турбують усіх українців, які зіткнулися з війною на своїй рідній землі.

Зірка серіалу "Кріпосна" закликала продовжувати жити і радіти простим речам, попри складні обставини. "Не буде наше життя "як раніше" ніколи! Саме зараз ми платимо за майбутнє! "Для чого?" — це головне питання, яке слід ставити собі кожного дня! Щоб цінувати! Щоб плекати! Щоб ЖИТИ достойно! Бо "світло завжди перемагає темряву"… Якщо ми "не будемо", то наш світ зупиниться! І нам треба максимально бути/жити в тих обставинах, де ми зараз знаходимось! Бо кожен з нас — на своєму місці!", — написала Денисенко в Інстаграмі.

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Самій актрисі зараз також нелегко, як і більшості з нас. Її чоловік, український актор Андрій Федінчик, нині служить у Збройних силах України.

"Кожного дня я прокидаюся і збираю себе як пазл. Зараз відкриваю очі — я вдома, в своєму ліжку, все як раніше, але зовсім не як раніше… Кожного дня читаю новини щодо світових дискусій, дізнаюсь про ще більші втрати серед знайомих, сусідів, колег… багато "цікавої" інформації мені розказує чоловік з "перших уст". Іноді накриває", — зізналася актриса.

Нагадаємо, що повномасштабна війна росії проти України, розпочата кривавим диктатором путіним 24 лютого, змінила кожного українця. Раніше "Телеграф" публікував добірку фото, як зовні змінилися українські зірки за три місяці війни та чим вони займаються.