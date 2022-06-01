Меладзе та Брежнєва розлучаються через війну в Україні: що пишуть у ЗМІ

Зіркова пара не може зійтися у поглядах на ситуацію в Україні

Подружжя Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої, які обидва є вихідцями з України, опинилося на межі розлучення через різні погляди на військове вторгнення РФ у нашу країну.

Про це повідомила одразу низка російських ЗМІ, зазначивши, що Брежнєва та Меладзе роз'їхалися по різних країнах. При цьому співачка активно волонтерить на благо України, а її чоловік композитор воліє мовчати про війну.

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Як передає eg.ru, Брежнєва на початку війни разом з донькою виїхала з росії у Польщу, де приєдналася до волонтерського центру в Любліні та займалася сортуванням гуманітарної допомоги. Натомість Меладзе відправився в Італії, щоб перечекати там війну. На відміну від дружини, він жодного разу не виступив проти війни в Україні й просто відмовчується.

Подейкують, що Меладзе своїм мовчанням намагається не втратити бізнес у РФ, а висловлювання та дії Брежнєвої можуть суттєво йому нашкодити. Саме на цьому фоні у зірковій парі виникають сварки.

Додамо, що Меладзе та Брежнєва чутки про своє розлучення жодним чином не прокоментували. Тим часом у ЗМІ кажуть, що Брежнєву надто сильно дратує мовчання її чоловіка.

Нагадаємо, що брат Костянтина Меладзе — співак Валерій Меладзе записав відеозвернення із закликом зупинити війну в Україні майже одразу після початку вторгнення російських військ на територію нашої країни. Разом з ним з таким же закликом 24 лютого виступили журналістка та колишня кандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак, телеведучий та шоумен Іван Ургант, комік Олександр Гудков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що лідеру російського гурту ДДТ, який виступає проти війни в Україні, "перекривають повітря".