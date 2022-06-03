"Витончений тролінг": у Єгипті росіян влучно поставили на місце (фото)

На одному з пляжів Хургади шезлонги перефарбували у кольори українського прапора

Повномасштабна війна в Україні триває вже 100 днів. На підтримку українців виступають у всьому світі, і цього разу відзначилися єгиптяни.

Як повідомляє у своєму Телеграм-каналі російський журналіст і сценарист Роман Супер, в одному з готелів у місті Хургада протягом багатьох років розміщується дипмісія посольського відділу консульства рф в Єгипті. Як можна бачити на фото, шезлонги, розміщені на пляжі цього готелю, були перефарбовані у синьо-жовті кольори – кольори прапора України.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Витончений тролінг", — підписав фото журналіст.

Раніше "Телеграф" писав, що королева Великої Британії Єлизавета II натякнула, що підтримує Україну у боротьбі з російським окупантом. На одному із заходів Її Величність публічно продемонструвала вбрання з жовто-синіми кольорами.