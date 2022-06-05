"Краще померти в бою": Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому вчиться стріляти

Найстрашніший сон для знаменитого кулінара, це коли окупанти хочуть вбити його сім’ю

Відомий шеф-кухар, суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, чому продовжує проходити військову підготовку. За словами кулінара, зараз ідеальний час для того, щоб навчитися стріляти.

Про це Ектор Хіменес-Браво заявив в Інстаграмі. Для кулінара важливо, щоб він міг захистити від російських окупантів себе та свою сім’ю.

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"Кожен чоловік має зараз змогу здобути навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості та у приміщеннях, роботі в парі. Цей час нам подарували військові, які перемогли 1 стадії війні… Мій найжахливіший сон, це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене та мою сім’ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах", — написав Ектор Хіменес-Браво.

Кулінар додав, що зараз українцям потрібно навчатися військової справи, щоб "знищити цих нелюдів".

"Тренуваннями можна займатись на вихідних. По кілька годин. Немає тренувань? Відкрий ютуб. Не думай, що тебе це обійшло і слава богу. Завтра може все змінитись. Слава Україні! Ми переможемо!", — підсумував відомий шеф-кухар.

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Ектор Хіменес-Браво, який раніше порівняв путіна з Гітлером, почав вивчати військову справу, щоб бути готовим захистити себе та свою оселю. Раніше він заявив, що не збирається вступати до ЗСУ чи ТРО і їздити по блокпостах для фотосесій та зйомок "відео для галочки".