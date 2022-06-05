"Не знали, чи побачимося знову": Осадча згадала, як прощалася з батьками після вторгнення росії

Батько телеведучої святкує 5 червня день народження

В 102-й день війни росії проти України батько Катерини Осадчої святкує свій день народження. Відома українська телеведуча не бачилася з рідною людиною близько трьох місяців.

У себе в Інстаграмі Осадча опублікувала пост, у якому зворушливо вітає тата зі святом. "Тато, з Днем народженням! Я бажаю тобі здоров’я, зберігати цю неймовірну любов до життя і всього, що ти робиш!", — написала телеведуча.

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Осадча згадала, як прощалася з батьками, коли росія ввела свої війська в Україну. За її словами, її близькі люди залишилися в передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші ночі та дні неподалік Василькова.

"В лютому, коли ми (з чоловіком Юрієм Горбуновим — ред.) вирушали з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли…", — згадує Осадча.

Телеведуча впевнена, що незабаром Україна переможе й окупанти більше нікому не псуватимуть життя.

Нагадаємо, що під час російсько-української війни Катерина Осадча допомагає шукати зниклих громадян. Телеведуча запустила Телеграм-канал "Пошук зниклих", де люди можуть знайти своїх рідних, які загубилися або безслідно зникли під час війни.