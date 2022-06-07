Затятому путіністу Газманову погрожують через концерти на Донбасі

Артист, який співав про окупацію України, натрапив на погрози

Російський співак Олег Газманов, якого Гордон назвав "восковою гнидою, що вижила з розуму", заявив, що йому і його сім’ї надходить багато погроз через гастролі в Донецькій області.

Про неприємні наслідки пропагандистських концертів 70-річний путініст розповів росЗМІ. Зокрема, погрози від проукраїнськи налаштованих слухачів отримують його дружина та донька.

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"Є побоювання. Регіон складний. Приходить дуже багато погроз моєї доньці та дружині. Ось це дуже неприємно", — сказав Газманов.

Попри це росіянин заявив, що все одно продовжуватиме виступати в окупованих рф Донецьку та Луганську. Востаннє Газманов давав концерт у так званій "ДНР" у квітні — музикант виступав перед пораненими окупантами.

Олег Газманов виступав в окупованому Донецьку

Нагадаємо, що російський виконавець співав про окупацію України, Білорусі та Молдови у березні на мітингу в Лужниках з приводу чергових роковин анексії Криму. Путініст виконав свою пісню "Сделан в СССР", яка починається зі слів: "Україна та Крим, Білорусь та Молдова – це моя країна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський виконавець Олег Газманов хоче отримати громадянство Ізраїлю. Нагадаємо, що Газманов є затятим прихильником політики кривавого диктатора володимира путіна, зокрема він підтримав військове вторгнення росії в Україну.