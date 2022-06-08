Таропрогноз на 9 червня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Цього четверга карти випали всі перевернені

Четвер, 9 червня, багатьом принесе не найприємніші новини та можливості помилитися.

У всякому разі, саме так говорить розклад за картами Таро, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб дізнатися, до чого готуватися саме Вам, виберіть одну з трьох карток на фотографії нижче:

Дивіться, що це була за карта:

І тепер знайдіть розшифровку до неї:

Перевернутий Лицар кубків

Будьте обережні, у четвер Вас може у чомусь підстерігати обман та ілюзії. Ваша наївність і довірливість можуть зіграти проти Вас, і в цілому Ви будете схильні більше ніж зазвичай жаліти себе. Плани можуть зірватись або скасуватись.

Перевернуті Закохані

У цьому положенні карта є застереженням, що 9 червня Ви можете втратити контроль над балансом розуму та почуттів, через що є небезпека прийняти неправильне рішення. Також можуть загостритися якісь хвороби.

Перевернутий Туз кубків

Така карта каже, що Ви відкидаєте блага, перспективи чи можливості, не можете віддатися почуттям або виявляєте надмірний егоїзм, що в результаті може привезти до розчарування чи порожнечі душевної. Будьте більш відкриті та добрі цього четверга.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у яких знаків Зодіаку будуть проблеми з грошима цього літа.