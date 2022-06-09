6-річна дівчинка з Дніпра з флейтою викликала захоплення у мережі, допомагаючи ЗСУ (відео)
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Своєю грою на флейті дівчинка Соломія збирає гроші на армію
У центрі Дніпра 6-річна дівчинка на ім’я Соломія грає на флейті, збираючи гроші на допомогу українським захисникам. Особливо захопила мережу Соломія своїм виконанням популярної композиції переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra "Стефанія".
Відео гри маленької українки у Фейсбуці опублікувала її мама Ксенія Реут. "Беззубий реп про Стефанію від Соломії. Як вам?) Живемо", — підписала ролик жінка.
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Допомагає армії Соломія Реут із початку війни. Як пише rbc.ua, дівчинка разом із мамою займається волонтерством, а також влаштовує невеликі благодійні концерти, адже дівчинка вміє грати на флейті.
Відомо, що у такий спосіб сім’я зуміла зібрати понад 118 тисяч грн.
Також Соломія співає з іншими маленькими українцями.
"Що тепер співають маленькі українці. Сьогодні у нас несподівано склалось тріо. Обожнюю цю дитячу суперсилу – знайомі 2 хвилини, а вже друзі", — пише до відео нижче мама Соломії.
Дівчинку в мережі назвали неймовірною.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra продали на благодійному аукціоні кришталевий кубок конкурсу за 900 тисяч доларів. Кошти підуть на комплекс безпілотників PD-2 для ЗСУ. Пізніше стало відомо, що музичний колектив отримає новий кубок замість старого.