6-річна дівчинка з Дніпра з флейтою викликала захоплення у мережі, допомагаючи ЗСУ (відео)

Своєю грою на флейті дівчинка Соломія збирає гроші на армію

У центрі Дніпра 6-річна дівчинка на ім’я Соломія грає на флейті, збираючи гроші на допомогу українським захисникам. Особливо захопила мережу Соломія своїм виконанням популярної композиції переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra "Стефанія".

Відео гри маленької українки у Фейсбуці опублікувала її мама Ксенія Реут. "Беззубий реп про Стефанію від Соломії. Як вам?) Живемо", — підписала ролик жінка.

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Допомагає армії Соломія Реут із початку війни. Як пише rbc.ua, дівчинка разом із мамою займається волонтерством, а також влаштовує невеликі благодійні концерти, адже дівчинка вміє грати на флейті.

Відомо, що у такий спосіб сім’я зуміла зібрати понад 118 тисяч грн.

Також Соломія співає з іншими маленькими українцями.

"Що тепер співають маленькі українці. Сьогодні у нас несподівано склалось тріо. Обожнюю цю дитячу суперсилу – знайомі 2 хвилини, а вже друзі", — пише до відео нижче мама Соломії.

Дівчинку в мережі назвали неймовірною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra продали на благодійному аукціоні кришталевий кубок конкурсу за 900 тисяч доларів. Кошти підуть на комплекс безпілотників PD-2 для ЗСУ. Пізніше стало відомо, що музичний колектив отримає новий кубок замість старого.