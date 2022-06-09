"Називала братами. Яке лицемірство": Ектор Хіменес-Браво висловився про "дружбу" з росією

Знаменитий шеф-кухар присвятив свій пост у соцмережі Дню дружби

Відомий в Україні та світі кулінар Ектор Хіменес-Браво у День дружби 9 червня поміркував про дружбу, але не між людьми, а між країнами.

У себе в Інстаграмі суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" розповів, що наразі це світле свято викликає дивні почуття.

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"Раніше росія називала нас друзями. Того більше — братами. Яке лицемірство. Ми їздили один до одного в гості, приймали участь в різних телешоу, фільми разом знімали. Але ж які ми були сліпі… погано вчили історію", — написав Хіменес-Браво у свіжому пості.

За словами ресторатора, зараз українці мають крутих друзів: вони дають житло нашим біженцям, завозять гуманітарну допомогу, дають зброю і разом з нами відвертаються від усього російського. Адже справжні друзі пізнаються у біді.

"І для мене особисто, найкраще себе, як друг — показала Польща", — поділився кулінар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, чому продовжує проходити військову підготовку. За його словами, зараз ідеальний час для того, щоб навчитися стріляти для захисту себе та своїх близьких.