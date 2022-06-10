Перестала приховувати сивину та зморшки: Віра Брежнєва показала, як її змінила війна

40-річна співачка показала, як виглядає без "панцирів та масок"

Українська співачка Віра Брежнєва, яка припинила працювати в росії, показала, як змінилася її зовнішність.

У сторіс Інстаграм колишня учасниця гурту "ВІА Гра" виклала фото, зроблені на 105-й день війни в Україні. На кадрах Брежнєва позує у білому ліфі на шнурівці та чорних штанах.

"За 105 днів війни відвикла від себе. Війна змінила ставлення до всього. Відображення у дзеркалі не хвилювало. Але вчора на фото, зробленому сестрою, побачила себе збоку", — написала зірка.

Як зізнається артистка, почувається вона справжньою як ніколи, "без панцирів і масок, чесною з собою".

Зазначимо, що Віра Брежнєва з перших днів війни разом із дочкою переїхала до Італії, де активно допомагає у пункті гуманітарної допомоги. У мережі з’явилися чутки, що через політичні погляди співачка перебуває на межі розлучення з композитором та продюсером Костянтином Меладзе, який досі мовчить про війну в Україні та злочини російської федерації.

Нагадаємо, що брат Костянтина Меладзе, співак Валерій Меладзе записав відеозвернення із закликом зупинити війну в Україні майже одразу після початку вторгнення російських військ на територію нашої країни.