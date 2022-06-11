"Вражений духом українського народу": відомий російський гуморист про війну

Михайло Шац здійснив переїзд із росії на знак протесту, та облаштувався в Ізраїлі

Відомий російський опозиціонер, шоумен та актор Михайло Шац після вторгнення росії в Україну був змушений облаштуватись в Ізраїлі, як і його колеги Максим Галкін та Андрій Макаревич. Він виступає проти війни та заявляє, що захоплюється українцями, які виборюють свою свободу.

Про це Шац заявив в інтерв’ю "Настоящему Времени". За його словами, з початку війни йому почали надходити погрози через антивоєнну позицію. Водночас він не перестає спілкуватися зі своїми друзями з України.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Я іноді пишу їм. Розумієте, як будь-яка людина, яка має велику кількість друзів в Україні, я думаю, ми всі стикаємося з цим моментом незручності, коли ти не можеш навіть написати безглузду фразу "Як справи?". Зрозуміло, "як" справи, зрозуміло, що ти намагаєшся висловити таким чином своє якесь емоційне співчуття. І це правда мало доречно. Це дуже важко", — сказав Шац.

Актор зізнався, що він "абсолютно вражений" і захоплюється "духом українського народу та його прагненням до боротьби за свободу, незалежність": "Цей героїзм, жахи, які там відбуваються, ось ця боротьба з явно переважаючим противником, ось це завзятість!".

Комік пояснив, що з 24 лютого він "проживав абсолютний жах і кошмар". Тепер у себе на батьківщині він більше не може виражати себе у творчому плані, бо всім неугодним кремлю закрили роти.

Нагадаємо, що 24 лютого дружина Михайла Шаца, російська телеведуча Тетяна Лазарєва перебувала у Києві, де знімалася у новому сезоні українського гумористичного шоу "Ліга сміху". Під обстрілами російських військових вона пробула в українській столиці три тижні, а потім вибралася до Іспанії.

"Тетяна евакуювалася вже з Києва, і, загалом, вся родина була не в росії, останні, хто виїхав звідти, — це був я та моя старша дочка", — поділився Шац.

Михайло Шац підтримує Україну

У березні 2014 року Михайло Шац публічно підтримав Україну, засудивши агресивну політику путіна щодо України, засудив анексію Криму. Разом з Тетяною Лазарєвою підтримує сексуальні меншини, і відкрито виступає проти закону, який забороняє пропаганду одностатевих зв’язків у рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Максим Галкін, який відкрито висловлюється на підтримку України, заявив, що повертатися до росії йому нема чого. Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією. На своїх концертах Галкін висміює російських пропагандистів та кривавого диктатора путіна.