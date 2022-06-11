"Допомагає гасити полум’я війни": Джамала піснею подякувала країні, що допомагає ЗСУ бити окупантів (відео)

Співачка подякувала Польщі за всю допомогу, яку вона надає українцям

Українська співачка Джамала, яка зараз гастролює по Європі з благодійною метою, збираючи величезні суми на підтримку України, подякувала Польщі за допомогу ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

"Сьогодні дорогою до Торуну (місто в Польщі — ред.) вирішила познайомитись з польською народною творчістю. Так натрапила на рідкісну "Oj Ty Rzeko". Саме нею хочеться сказати "дякую Польщі" за всю допомогу", — зазначила Джамала в Інстаграмі.

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Співачка виконала рідкісну польську народну пісню під назвою Oj Ty Rzeko (на укр. "Ох ти річка").

"У пісні ріка — життєдайна сила. Вона рятує від спраги й гасить вогонь. Люди ходять до води пити, коня поїти, коня поїти, вогонь гасити. Одразу ж виникла асоціація із Польщею, яка допомагає нам гасити полум’я війни. Вірю, тільки разом ми погасимо цей вогонь в якому палає мій дім кожного дня", — написала Джамала.

Польща не перестає допомагати Україні у війні з росією

Днями президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна вже відправила Україні черговий пакет військової допомоги. У рамках нового постачання Київ отримає понад 240 танків та близько 100 одиниць бронетехніки для протистояння ворогові. Крім того, президент звернувся до всіх країн, закликавши їх допомагати Україні та надавати зброю для зупинення російського вторгнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в рамках допомоги Україні для оборони від країни-агресорки Польща поставила велику кількість важкої зброї, у тому числі потужні сучасні танки Т-72.