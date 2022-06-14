Російська порноактриса запропонувала "дати" Зеленському, якщо він складе зброю і вже отримала потужну відповідь (відео)

Зірка фільмів 18+ закликала Зеленського скласти зброю в обмін на секс

Росіяни, мабуть, уже не знають, як можна зламати опір українців, а тому пустили в хід "важку артилерію". Так російська зірка фільмів для дорослих Любов Бушуєва, більш відома під псевдонімом Лола Тейлор, запропонувала президентові України Володимиру Зеленському здатися.

У своєму відеозверненні, яке вже розлетілося по телеграм-каналах, порноактриса закликала Зеленського скласти зброю в обмін на секс із нею.

"Зеленський, будь ласка, кинь зброю. Якщо ти це зробиш, то я тобі дам", — заявила Бушуєва.

Відповісти на слова росіянки замість Зеленського вирішила колишня українська порноактриса Анастасія Распутіна, відома під псевдонімом Адель Асанті. Вона висунула Бушуєвій зустрічну пропозицію, а саме сісти на обличчя кривавому диктатору володимиру путіну.

"Тоді й війна закінчиться", — наголосила Распутіна.

Після важкої "відповіді", Бушуєва зізналася, що сказала це по дурості і не розуміє через що була така бурхлива реакція.

Інші користувачі мережі теж не змогли пройти повз таку заяву і почали жартувати на цю тему.

Як повідомлялося раніше, пропагандисти бойовиків ОРДЛО записали поставний сюжет про дівчину-трактористку Дашу, яка без чоловіків займається польовими роботами і зокрема культивує поля. Проте все б нічого, але нова трактористка постала перед камерами в брендовому одязі та з довгими накладними нігтями.