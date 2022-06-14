Російська порноактриса запропонувала "дати" Зеленському, якщо він складе зброю і вже отримала потужну відповідь (відео)
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Зірка фільмів 18+ закликала Зеленського скласти зброю в обмін на секс
Росіяни, мабуть, уже не знають, як можна зламати опір українців, а тому пустили в хід "важку артилерію". Так російська зірка фільмів для дорослих Любов Бушуєва, більш відома під псевдонімом Лола Тейлор, запропонувала президентові України Володимиру Зеленському здатися.
У своєму відеозверненні, яке вже розлетілося по телеграм-каналах, порноактриса закликала Зеленського скласти зброю в обмін на секс із нею.
"Зеленський, будь ласка, кинь зброю. Якщо ти це зробиш, то я тобі дам", — заявила Бушуєва.
Відповісти на слова росіянки замість Зеленського вирішила колишня українська порноактриса Анастасія Распутіна, відома під псевдонімом Адель Асанті. Вона висунула Бушуєвій зустрічну пропозицію, а саме сісти на обличчя кривавому диктатору володимиру путіну.
"Тоді й війна закінчиться", — наголосила Распутіна.
Після важкої "відповіді", Бушуєва зізналася, що сказала це по дурості і не розуміє через що була така бурхлива реакція.
Інші користувачі мережі теж не змогли пройти повз таку заяву і почали жартувати на цю тему.
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