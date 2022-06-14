Ірма Вітовська висловилася про роботу українських зірок у росії

Актриса виступила проти співпраці з росіянами з початку 2014 року

Відома українська актриса театру та кіно Ірма Вітовська не зраджує своїм принципам та заявляє, що завжди виступала проти співпраці з російськими акторами, починаючи з 2014 року.

У свіжому інтерв’ю "УП. Життя" 47-річна артистка розповіла, що з того часу сама відмовилася від роботи з росіянами. "До того ми всі десь співпрацювали. Особисто я для себе раніше вирішила, що не буду брати участь в "увєсєлєніях на танках" і пропаганді", — зазначила Вітовська.

Чому росії не виграти війну проти України?

Актриса розповіла про тих, хто продовжував працювати в росії після анексії Криму та початку війни на сході України.

"Є багато таких, які до останнього, до 24 лютого співпрацювали, знімали спільні кліпи. Знаєте, кожен знає свої брудні майки чи труси, хай він із ними живе", — заявила Вітовська.

Також артистка додала, що раніше інформаційне поле українців абсолютно залежало від росіян. І це злиття було свідомим. Ірма Вітовська не виправдовує тих артистів, які співпрацювали з росією, але війна розпочалася у 2014 році.

"Ось тут уже треба було наводити гігієну. А до 2013 року був вакуум", — пояснила акторка.

Нагадаємо, що нещодавно про путіна-вбивцю висловився скандальний російський актор Олексій Панін. За його словами, він не міг відкрито говорити на своїй батьківщині про ті звірства, які робить президент росії. Найбільше росіянин переживав за свою дочку, в якої, крім нього, нікого не залишилося.