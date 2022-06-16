Бої затихнуть: астролог назвала місяць, який вплине на перебіг війни в Україні

Астролог розповіла, як складатиметься ситуація в Україні до кінця літа

У серпні 2022 року становище планет вказує на можливе затишшя під час війни, яку розв’язала росія в Україні. Однак цей прогноз скоріше віщує зміну формату дій, які будуть актуальні й наступного року, а не конкретну розв’язку подій.

Як передає "Телеграф", такий прогноз щодо війни в Україні озвучила астропсихолог Лариса Гресь. За її словами, успіху від переговорного процесу в найближчому майбутньому чекати не варто, але все ж таки влітку можуть відбутися деякі зміни.

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За її словами, червень не завдасть значних поворотів військового плану. Так, астролог говорить про наростання напруги, відсутність конкретних результатів до кінця місяця. Чекати на ефективні переговори, зазначає вона, теж не варто.

"З погляду астрології, у переговорному процесі немає жодного сенсу. У цей період переговори не принесуть вирішення ситуації, пов’язаної з військовими діями, не принесуть миру", — уточнює Гресь.

Водночас, астролог каже, що ослаблення фінансово-економічних показників у всьому світі цього місяця позначиться на ситуації і в липні. За даними прогнозу, очікується зміна позицій НАТО та Євросоюзу щодо того, що відбувається. Гресь зазначає, що до кінця липня може статися стагнація і навіть заморожування військових дій.

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За словами астролога, певне затишшя очікується наприкінці літа. Але його, зважаючи на прогноз Гресь, важко охарактеризувати як успіх для України.

"У серпні може спостерігатися затишшя. Але дуже схоже, що це не те затишшя, на яке ми так чекаємо, це зміна формату дій, які будуть актуальні й у 2023 році", — йдеться у прогнозі.

Також астролог повідомляє, що зараз ми проходимо період системної кризи, а його ключовий момент настане у жовтні-листопаді цього року. Восени, пояснює Гресь, відбудеться розпад квадрата Сатурн-Уран, що вказує на можливість завершення союзів, блоків або фінансових і політичних систем.

Нагадаємо, астролог Наталія Нестеренко назвала осінь важливим періодом в історії російсько-української війни. За її словами, саме у вересні-листопаді слід очікувати на вирішальну фазу, зірки вказують на ймовірність кульмінаційної битви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що низка астрологів обережні у прогнозах і пояснюють, чому Україні потрібно готуватися до важкого періоду аж до 2024 року.