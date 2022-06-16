"Війна розкидала по різних місцях": Анатолій Анатоліч зворушив відео зі своїм сином із Франції

Ведучий програми "Ранок з Україною" побажав українцям бути поряд із коханими людьми

Український телеведучий Анатолій Анатоліч (Анатолій Анатолійович Яцечко — ред.) поспілкувався по відеозв’язку зі своїм сином Нілом, якому ще немає й року.

Дружина шоумена разом із дітьми зараз перебуває в одному з містечок Франції, куди сім’я перебралася через місяць повномасштабної війни росії проти України. Наприкінці травня стало відомо, що телеведучий повернувся до України.

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"Поки з Нілом можу спілкуватися тільки так.. Бажаю кожному бути поруч з тими, кого любите. З тими, без кого не можете жити. Війна розкидала нас по різних місцях, але ми все одно разом! Всі, хто зараз на фронті обов'язково повернуться до своїх родин! Інакше бути не може!", — написав телеведучий в Інстаграмі.

Анатолій Анатоліч прикріпив до посту відео, на якому він спілкується та грається по відеозв’язку зі своєю молодшою дитиною.

Під постом у коментарях підписники телеведучого зазначили, що кадри вийшли дуже зворушливими.

Ще до початку вторгнення росії в Україну Анатолій Анатоліч потролив путінських пропагандистів, "запропонувавши" віддати їм фото, на якому він показує "знущання б*ндерівця над російськомовними дітьми".