Як загадати бажання в день літнього сонцестояння, щоб воно здійснилося: важливе правило

Цього дня можна помітно покращити своє життя.

Щороку, окрім високосного, 21 червня, настає дуже потужний і енергетично заряджений день — Літнє сонцестояння. Нагадаємо, що 21 червня - найдовший день і найкоротша ніч в році. За словами астрологів, цей період надає людям неймовірну кількість енергії, яку слід правильно користуватися.

День літнього сонцестояння має особливу енергетику, тому до нього потрібно підготуватися, щоб провести його максимально правильно і використати всю його потужну енергію, пише астролог Гуля Шойбек на своїй сторінці в Інстаграм.

"У ці дні обов’язково слід одягатися у яскраве вбрання з елементами жовтих, помаранчевих та золотих відтінків" — зазначає астролог.

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Як правильно загадувати бажання в день літнього сонцестояння

Загадані у цей день бажання можуть виконатися найближчим часом, якщо їх правильно загадувати. Астролог зазначає кілька важливих "правил":

Вранці потрібно привести себе до ладу. Потрібно обов’язково одягнути речі червоного, жовтого, оранжевого відтінку. Привітайте Сонце з ранку та загадайте своє бажання. Не зайвим буде настояти під променями Сонця склянку води, і випити її одразу після пробудження.

Варто зазначити, що загадувати бажання можна будь-коли дня. Однак бажано зробити це до світанку.

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