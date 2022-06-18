Як загадати бажання в день літнього сонцестояння, щоб воно здійснилося: важливе правило
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Цього дня можна помітно покращити своє життя.
Щороку, окрім високосного, 21 червня, настає дуже потужний і енергетично заряджений день — Літнє сонцестояння. Нагадаємо, що 21 червня - найдовший день і найкоротша ніч в році. За словами астрологів, цей період надає людям неймовірну кількість енергії, яку слід правильно користуватися.
День літнього сонцестояння має особливу енергетику, тому до нього потрібно підготуватися, щоб провести його максимально правильно і використати всю його потужну енергію, пише астролог Гуля Шойбек на своїй сторінці в Інстаграм.
"У ці дні обов’язково слід одягатися у яскраве вбрання з елементами жовтих, помаранчевих та золотих відтінків" — зазначає астролог.
Як правильно загадувати бажання в день літнього сонцестояння
Загадані у цей день бажання можуть виконатися найближчим часом, якщо їх правильно загадувати. Астролог зазначає кілька важливих "правил":
- Вранці потрібно привести себе до ладу.
- Потрібно обов’язково одягнути речі червоного, жовтого, оранжевого відтінку.
- Привітайте Сонце з ранку та загадайте своє бажання.
- Не зайвим буде настояти під променями Сонця склянку води, і випити її одразу після пробудження.
Варто зазначити, що загадувати бажання можна будь-коли дня. Однак бажано зробити це до світанку.
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