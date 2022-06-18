"Найбільше страждають діти": Анджеліна Джолі привела сумну статистику війни в Україні

Актриса, яка нещодавно побувала в Україні, розповіла всьому світу про постраждалих маленьких українців

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка є також послом доброї волі ООН, з перших днів повномасштабного вторгнення росії до нашої країни висловлює свою підтримку українцям. Знаменитість звернула увагу на дітей, які стали жертвами агресії з боку рф.

У суботу, 18 червня, Джолі опублікувала в Інстаграмі пост, де вказала, що майже дві третини маленьких українців були вимушено переміщені. Також актриса наголосила, що з 24 лютого щонайменше було вбито 277 дітей, поранено — 456 дітей.

Чому росії не виграти війну проти України?

Крім того, актриса підкреслила, що в Україні внаслідок атак росіян було пошкоджено та знищено щонайменше 256 закладів охорони здоров’я та понад 1800 шкіл.

"Найбільші наслідки війни несуть діти. У всьому світі діти становлять 30% населення. Також діти становлять 41% усіх вимушених переселенців", — написала Джолі.

Нагадаємо, що 30 квітня американська актриса Анджеліна Джолі приїхала в Україну, щоб допомогти постраждалим від війни людям. Зірку "зловили" в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемів, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу потішну реакцію на приїзд кінозірки.