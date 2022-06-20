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Як правильно провести день літнього сонцестояння, щоб покращити своє життя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цього дня можна помітно покращити своє життя Новина оновлена 20 червня 2022, 07:58
Цього дня можна помітно покращити своє життя

У ці дні обов’язково слід одягатися у яскраве вбрання з елементами жовтих, помаранчевих та золотих відтінків.

Щороку, окрім високосного, 21 червня, настає дуже потужний і енергетично заряджений день — Літнє сонцестояння. Цей період має особливу енергетику, тому краще до нього підготуватися заздалегідь, щоб отримати від нього максимум користі.

Це один із найважливіших та поворотних моментів року, адже 21 червня — найдовший день і найкоротша ніч у році, що символізує перемогу світла над пітьмою. Таролог tatiana_taro_33 у своєму блозі в Інстаграм зазначає, що здавна у цей день люди наділяли сонце величезною магічною силою та вірили, що всі вчинки та думки, що проявляються цього дня, повертаються у стократному розмірі.

"Свято літнього сонцестояння споконвіку втілювало в собі щастя, радість, достаток і родючість. Є гарна прикмета: зустріти світанок у день сонцестояння — це дає сили та здоров’я на весь рік і вбереже від неприємностей" — зазначає таролог.

Що можна робити у день літнього сонцестояння

  • Бажано зустріти світанок.
  • Цього дня корисно збирати цілющі трави.
  • Корисно обливатися водою, оскільки у цей день вона має магічну силу і здатна зцілювати хвороби.
  • Корисно вмиватися росою. У народі вірили, що так можна омолодитися тілом і душею.
  • Бажано провести генеральне прибирання та позбутися всього зайвого: старих речей, одягу, фото, а також всіх негативних установок.
  • Проведіть весь день на природі, можна біля водойми. Якщо не виходить, то прогулянка у парку теж підійде.

Що не можна робити у день літнього сонцестояння

  • Не можна проводити цей день у смутку та самотності.
  • Не вживайте алкоголь.
  • Не сваріться.
  • Не лайтеся.

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