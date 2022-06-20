Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав на Київщину та погуляв Хрещатиком (відео)

Бен Стіллер прибув до України як посол доброї волі ООН. 19 червня він був помічений у центрі Львова.

Слідом за всесвітньо відомою актрисою Анджеліною Джолі, яка нещодавно відвідала Україну, нашу країну вирішив підтримати своїм приїздом ще один голлівудський актор Бен Стіллер. Днями Стіллер приїхав до Львова, а 20 червня його помітили у містечку Макарів на Київщині.

Відповідне відео опублікував Телеграм-канал "Суспильне". На ньому актор коротко поспілкувався із місцевою мешканкою.

Актор вирушив до Київської області. На короткому відео, опублікованому в мережі, актор спілкується із дівчиною. Актор привітно помахав їй і сказав, що радий із нею познайомитись.

Потім актор дістався Києва. Шанувальники помітили зірку, коли він гуляв Хрещатиком.

Бен Стіллер

Зазначимо, що Бен Стіллер прибув до України напередодні як посол доброї волі ООН. 19 червня він був помічений у центрі Львова. Також він спілкувався з українськими біженцями у Польщі.

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Нагадаємо, що 30 квітня американська актриса Анджеліна Джолі приїхала до України, щоб допомогти постраждалим від війни людям. Зірку "зловили" в одному із львівських кафе. Її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемів, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.

Крім цього, українці видали й іншу забавну реакцію на приїзд кінозірки.