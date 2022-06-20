Зірка "95 кварталу" Кошовий розповів, від чого в нього навертаються сльози під час війни

Для коміка, як і для всіх українців, це болюча тема

Відомий український шоумен та актор гумористичної студії "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що найбільше його засмучує ситуація з українцями, які змушені залишати свої оселі через війну з росією.

Про це 39-річний артист розповів "Зірковому шляху", коли виступав із колективом "кварталу" у Польщі. "Я не знаю. Просто комусь вже, напевно, нема куди повертатися. Ой, давайте наступне питання", — важко зітхає шоумен.

Чому росії не виграти війну проти України?

Кошовий додав, що найбільше він скучив за переповненими вулицями Києва та "тих міст, яких, на жаль, вже немає".

"Але обов’язково все відбудуємо. Все буде Україна", — заявив комік.

Нагадаємо, що підтримують українців зараз голлівудські знаменитості. Так, слідом за всесвітньо відомою актрисою Анджеліною Джолі, яка нещодавно відвідала Україну, нашу країну вирішив підтримати ще один голлівудський актор Бен Стіллер. Днями Стіллер приїхав до Львова, а 20 червня його помітили у містечку Макарів на Київщині.