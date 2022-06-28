"Не рашисти і не орки": Харчишин пояснив, як правильно називати росіян одним словом

Музикант впевнений, що ділити росіян на "хороших" та "поганих" не має сенсу

Український виконавець, лідер групи "Друга ріка" Валерій Харчишин, після ракетного удару окупантами по Кременчуку, заявив, що "хороших рускіх" не існує.

На своїй сторінці у Фейсбуці 48-річний музикант виклав пост-картинку, на якій закликав не називати росіян "орками" чи "рашистами", а також ділити їх на "хороших" та "поганих".

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"Припиніть створювати підгрупу поганців з рф. Вони всі росіяни. Не хороші і не погані. Росіяни", — написав у мережі Харчишин.

У коментарях під постом підписники артиста пишуть, що називають жителів рф по-різному: "У нас на фронті їх називають просто пі**ри", "Вбивці та ґвалтівники", "Народ виродків називається росіяни і треба називати все своїми іменами".

Нагадаємо, що російські військові у понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Ворожий снаряд потрапив у торговий центр, де знаходилися тисячі людей. Загиблими вважаються вже 18 людей. Число зниклих безвісти порахувати поки що неможливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні 2022 року Валерій Харчишин заявив про розлучення зі своєю дружиною Юлією. Пара була разом 13 років.