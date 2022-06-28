Рус

"Та ви пі***аси йо***ні": Дантес зірвався на російських "тролів" після трагедії у Кременчуці (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
725
Володимир Дантес
Володимир Дантес

Співак, який відзначає 28 червня день народження, вкрай емоційно відреагував на атаку росіян на ТЦ у Кременчуці

Негативні висловлювання у бік росіян, які радіють у мережі смерті українців у торговому центрі у Кременчуці, продовжують надходити від зірок українського шоубізнесу.

Слідом за Валерієм Харчишиним, який описав росіян одним словом, український співак Володимир Дантес показав кадри влучення бомби у Кременчуці, але потрапив у бан Інстаграму. Співак, який 28 червня відзначає 34-річчя, не обираючи висловів, розповів росіянам, хто вони такі, за що соцмережа і видалила пост співака.

Своє відеозвернення Дантес опублікував вже у Твіттері.

"Щодня на мене скаржаться, кидають страйк, видаляють сторіси. Я думаю, що це роблять російські ви***дки. Просто в голові не вкладається, як ви можете у цих своїх телеграм-каналах, у коментарях, ставити запитання. "Да, давайте бомбити, ось так і треба, щоб ви знали які рускі сильні"... Та ви пі***аси йо***ні. Сильні ви… Ви взагалі ніхто. Просто с*ки ко***ні. П’ятий місяць ви розповідаєте, що ми самі себе бомбимо… Ви збожеволіли?", — висловився Дантес.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Нагадаємо, що російські військові у понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Ворожий снаряд потрапив у торговий центр, де знаходилися тисячі людей. Загиблими вважаються 18 людей. Число зниклих безвісти порахувати поки що неможливо.

Раніше на росію через трагедію в Кременчуці "наїхала" і українська актриса Міла Сивацька, яка останні роки знімалася у російських серіалах та фільмах. Зірка "Гранд Ліона" відкрито підтримує українців, і зараз перебуває в рідному Києві.

Теги:
#Володимир Дантес