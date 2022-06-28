Співак, який відзначає 28 червня день народження, вкрай емоційно відреагував на атаку росіян на ТЦ у Кременчуці

Негативні висловлювання у бік росіян, які радіють у мережі смерті українців у торговому центрі у Кременчуці, продовжують надходити від зірок українського шоубізнесу.

Слідом за Валерієм Харчишиним, який описав росіян одним словом, український співак Володимир Дантес показав кадри влучення бомби у Кременчуці, але потрапив у бан Інстаграму. Співак, який 28 червня відзначає 34-річчя, не обираючи висловів, розповів росіянам, хто вони такі, за що соцмережа і видалила пост співака.

Своє відеозвернення Дантес опублікував вже у Твіттері.

"Щодня на мене скаржаться, кидають страйк, видаляють сторіси. Я думаю, що це роблять російські ви***дки. Просто в голові не вкладається, як ви можете у цих своїх телеграм-каналах, у коментарях, ставити запитання. "Да, давайте бомбити, ось так і треба, щоб ви знали які рускі сильні"... Та ви пі***аси йо***ні. Сильні ви… Ви взагалі ніхто. Просто с*ки ко***ні. П’ятий місяць ви розповідаєте, що ми самі себе бомбимо… Ви збожеволіли?", — висловився Дантес.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Нагадаємо, що російські військові у понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Ворожий снаряд потрапив у торговий центр, де знаходилися тисячі людей. Загиблими вважаються 18 людей. Число зниклих безвісти порахувати поки що неможливо.

Раніше на росію через трагедію в Кременчуці "наїхала" і українська актриса Міла Сивацька, яка останні роки знімалася у російських серіалах та фільмах. Зірка "Гранд Ліона" відкрито підтримує українців, і зараз перебуває в рідному Києві.