Де категорично не можна зберігати гроші, щоб не збідніти
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Ці дії заважають вам розбагатіти
Існує безліч способів залучити гроші та удачу у наше життя, стверджують езотерики. Наприклад, вирощування товстянки здатне залучити в будинок грошову енергію. Водночас деякі наші звички, які ми регулярно повторюємо, набір від здатні відлякати фінанси від нас.
Що не можна робити, щоб не відлякати гроші
- Борги краще віддавати вранці. У понеділок також не рекомендується позичати гроші, щоб весь тиждень не бути у боргу, краще це зробити в інший день.
- Також не слід позичати гроші через поріг.
- Підмітати в будинку потрібно лише одним віником.
- Погана прикмета — сідати на стіл.
- Не зустрічайте гостей, стоячи на порозі
- Не варто ставити сумку із гаманцем на землю.
- Класти гроші на стіл теж є поганою прикметою, яка веде до догляду грошей.
- Краще не виносити сміття з хати, якщо надворі погана погода.
- Якщо за вікном темно, погана прикмета перераховувати гроші і підмітати.
- Віддаючи гроші касиру краще класти їх на касу, а ось забирати здачу краще з рук касира чи продавця.
- Зберігання ножів лезом нагору прирікає власників на те, що дрібнота буде основним грошовим доходом у будинку.
Раніше "Телеграф" писав про речі, здатні викликати нещастя. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.