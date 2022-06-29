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Де категорично не можна зберігати гроші, щоб не збідніти

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Як перестати відлякувати гроші Новина оновлена 29 червня 2022, 13:05
Як перестати відлякувати гроші

Ці дії заважають вам розбагатіти

Існує безліч способів залучити гроші та удачу у наше життя, стверджують езотерики. Наприклад, вирощування товстянки здатне залучити в будинок грошову енергію. Водночас деякі наші звички, які ми регулярно повторюємо, набір від здатні відлякати фінанси від нас.

Що не можна робити, щоб не відлякати гроші

  • Борги краще віддавати вранці. У понеділок також не рекомендується позичати гроші, щоб весь тиждень не бути у боргу, краще це зробити в інший день.
  • Також не слід позичати гроші через поріг.
  • Підмітати в будинку потрібно лише одним віником.
  • Погана прикмета — сідати на стіл.
  • Не зустрічайте гостей, стоячи на порозі
  • Не варто ставити сумку із гаманцем на землю.
  • Класти гроші на стіл теж є поганою прикметою, яка веде до догляду грошей.
  • Краще не виносити сміття з хати, якщо надворі погана погода.
  • Якщо за вікном темно, погана прикмета перераховувати гроші і підмітати.
  • Віддаючи гроші касиру краще класти їх на касу, а ось забирати здачу краще з рук касира чи продавця.
  • Зберігання ножів лезом нагору прирікає власників на те, що дрібнота буде основним грошовим доходом у будинку.

Раніше "Телеграф" писав про речі, здатні викликати нещастя. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.

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#Гроші #Прикмети