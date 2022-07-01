Бєдняков порівняв росію з аб’юзером і пояснив її головну небезпеку

Ексведучий "Орла і решка" по своєму схарактеризував росію та її жорстоке ставлення до України

Відомий український телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков не зміг стримати слів з приводу ракетного удару по Одещині вночі 1 липня, внаслідок якого загинуло 18 людей, із них двоє дітей.

Колишній ведучий шоу "Орел і решка" після всіх трагічних подій війни, влаштованих росією, назвав державу рф аб’юзером. На цю тему Бєдняков поміркував в Інстаграмі.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Держава Росія – це аб’юзер. Це злий, кровожерливий аб’юзер. Який не хоче розуміти і приймати слово розставання. Який все ще живе минулим. Там, де їм було добре. Поки він не почав пити, бити, знущатися і викидати її речі" — написав ведучий.

Бєдняков зазначає, що у своєму розумінні росія "б’є — значить любить" і цим виправдовує свою поведінку, нагадуючи скандальні слова своєї колишньої колеги, одеситки Регіни Тодоренко, яка зараз живе в росії і продовжує мовчати про війну на своїй батьківщині: "А що зробила ти, щоб тебе не били?"

Читайте також: Категорія Lifestyle Регіну Тодоренко розпекли в мережі за хвастощі дорогими курортами та мовчання про війну Зазначимо, що артистка переїхала до Канади разом із сином та чоловіком на початку літа.

"Знищені Маріуполь і Волноваха. Сєвєродонецьк, безліч міст і сіл. Щоденні удари по Харкову, Миколаєву… А ваша улюблена Адєса? Куди ви приїжджали витрачати гроші, купатися в морі та сидіти по шинках, поїдаючи тюлечку з молодою картоплею!? Ви бомбите з ранку до ночі. Підло. Ракетами. Без розбору. Але рано чи пізно настає момент, коли аб'юзер залишається ні з чим. Будь-яке розставання має своє завершення", — підсумував телеведучий.

На відео — Одеська область. Нічний приліт у багатоповерхівку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український телеведучий Андрій Бєдняков, який у квітні втратив свою маму, заявив, що перекладає свою офіційну сторінку в Інстаграмі українською мовою.

У червні Андрій Бєдняков показав, як росіяни перетворили Маріуполь на сміттєзвалище. Раніше шоумен зворушив віршем про своє рідне місто.