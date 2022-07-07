Астаф’єва розповіла, хто знав про вторгнення армії рф в Україну: "Взяли соболині шуби і втекли"

Артистка заявила, що була б рада, якби ці люди більше не поверталися до країни

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва, яка засудила деяких українських зірок за мовчання про війну, розповіла, що першими про майбутнє повномасштабне вторгнення росії в Україну дізналися коханки депутатів.

Про це артистка заявила в інтерв’ю українській журналістці Тетяні Гончаровій на YouTube. У прямому ефірі Астаф’єва згадала про наближене коло українських депутатів, які нібито знали про майбутню небезпеку.

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"Смішно, але до початку війни коханки депутатів перші були в курсі. Вони перші взяли свої соболині шуби, свої Birkin (елітний бренд аксесуарів – ред.) та втекли ", – розповіла співачка.

Вона також зізналася, що була б рада, якби всі, хто без необхідності залишив країну і не став допомагати своїм землякам, більше не поверталися в Україну.

"Я буду рада, якщо ця частина залишиться десь там в Іспанії. Ми воюємо не заради них, ми воюємо за нове життя. А нове життя будують ті, хто залишився з нами, у кого серце болить за країну, а не за свою ж*пу", — заявила Астаф’єва.

Нагадаємо, що українська співачка та модель з перших днів війни займається волонтерством на кухні. Раніше Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. Вона заявила, що ексфутболіст зажадав безплатної їжі для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працює. Сам Мілевський заявив, що Астаф’єва просто вирішила хайпанути.