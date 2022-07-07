Її особиста війна: Олена Зеленська стала головним героєм свіжого випуску Time – що про неї пишуть

Американський журнал присвятив статтю першій леді України

Американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера та статтю першій леді України Олені Зеленській.

Стаття називається Her private war — "Її особиста війна". Автором репортажу став Саймон Шустер. Зеленська розповіла журналісту про свій досвід у воєнний час, а також про свою роботу, присвячену подоланню негативного впливу війни на психічне здоров’я.

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"Травма війни почалася для Зеленської перед світанком 24 лютого, коли її розбудив гуркіт вибухів", — йдеться у матеріалі.

Олена Зеленська з’явилася на обкладинці свіжого випуску журналу Time

У матеріалі Шустер проводить паралелі, що, як і більшість українських сімей, президентське подружжя Зеленських пережило розлуку — глава держави залишився у своїй резиденції в центрі Києва, щоб продовжувати очолювати країну, а Олені з двома дітьми довелося переміститися у безпечне місце. Її проєкти щодо покращення освіти та охорони здоров’я довелося зупинити.

В матеріалі йдеться про те, що перша леді, яка раніше була зосереджена на дитячому харчуванні в українських школах, тепер змінила пріоритети на допомогу дітям, які зіткнулися з жахами війни.

"Допомогти їм зцілитися після цієї війни буде завданням поколінь, і Зеленська спробувала зробити це своїм завданням", — пише кореспондент Time.

Автор фото для Time — Олександр Чекменьов

Нагадаємо, що нещодавно Олена Зеленська прокоментувала, як живе країна на п’ятому місяці війни. У своєму інтерв’ю італійській програмі "Porta a Porta" перша леді України розповіла про головний страх українців.

У квітні американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера та статтю президенту України Володимиру Зеленському. Матеріал вийшов під назвою "Всередині світу Зеленського".