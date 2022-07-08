"За документами я чоловік": травесті-діва Монро відповіла, чи отримала вона повістку

Зірка не збирається ховатися від військкомату

Українська травесті-діва Монро, справжнє ім’я якої Олександр Федяєв, розповіла, що вручити повістку їй можуть, але воювати не візьмуть.

Про це зірка заявила в інтерв’ю для YouTube-програми "Це ніхто не буде дивитись". За словами Монро, яку в шоубізнесі знають як жінку, її можуть викликати у військкомат, але через свою трансгендерність далі медкомісії вона не піде.

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"Я піду далі, на медкомісію і буде огляд у психіатра. З діагнозом "трансгендерність" в армію не беруть. Я не зверталася до психіатра для отримання довідки про трансгендерність. Мене влаштовувала моя біологічна стать, мене влаштовувало те, що за документами я чоловік, але в соціальній площині я живу як жінка. Але війна нагадала, що ми живемо у бінарній ґендерній системі", – поділилася Монро.

Зірка додала, що ховатися від військкомату не збирається. Хоч вона й не зможе воювати на фронті, але зможе працювати у Генштабі чи за комп’ютером удома.

"Є безліч інших професій, небойових посад. Я можу працювати з дому, я можу працювати з комп’ютера — є багато сфер, в яких я можу працювати на армію", — впевнено заявила Монро.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року травесті-діва Монро відкрито розкритикувала парад до Дня незалежності України. На її думку, неправильно проводити дорогі масові заходи за низького рівня життя населення країни.