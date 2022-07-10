Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: кого чекає кохання, а кому загрожують проблеми

На тижні багато хто може постраждати від емоційних гойдалок

Середина липня багатьом принесе емоційну нестабільність та неприємності, але деяким дозволить розкрити свій внутрішній потенціал.

Так говорить розклад Таро, який "Телеграф" підготував для кожного знака Зодіаку на тиждень із 11 по 17 липня включно.

Ось які карти випали цього тижня:

І розшифровуємо їх для кожного знака:

Овен — Туз кубків

Вітаємо, ця карта любові духовної та емоційної, яка обіцяє виконання бажань та близькість. Довіряйте своїй інтуїції цього тижня і не скупіться на емоції.

Тілець — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете цього тижня керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Близнюки — перевернутий Диявол

Зазвичай це карта страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки говорить, що найближчого тижня Ви можете почати виплутуватися з токсичних відносин, перестати реагувати на маніпуляції та відчувати негатив у якійсь із сфер життя.

Рак — Королева мечів

Ця королева сильна, рішуча, амбітна і незалежна, але водночас холодна та самотня. Карта каже, що протягом найближчого тижня Ви зможете досягти успіхів у справах або на роботі, проте в особистому житті на якісь зрушення чекати не варто.

Лев — Паж кубків

Ця карта віщує позитивні зміни та свіжі враження, — найближчого тижня не бійтеся ризикувати, бути романтичним та відкритим для світу.

Діва — П’ятірка пентаклів

На жаль, але друга назва цієї карти — Владика матеріальних негараздів, і вона попереджає, що протягом тижня у Вас можуть виникнути несподівані проблеми. Швидше за все вони торкнуться грошей, але також можуть торкнутися здоров’я чи стосунків. Краще утримайтеся поки що від важливих рішень.

Ваги — Зірка

Цього тижня Ви будете "в ресурсі" робити справи та саморозвиватися. Навіть якщо Ви ніколи раніше не пробували — зараз саме час зайнятися медитацією, оскільки під час неї можуть прийти вдалі ідеї та розкритися внутрішні таланти.

Скорпіон — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, — найближчими днями Вас можуть спіткати неприємні новини, проте якщо Ви будете рішучі, то впоратися з ними буде простіше.

Стрілець — перевернута Сімка пентаклів

Ця карта попереджає, що на тижні на Вас можуть чекати дрібні розчарування, неприємності побутового плану та фінансові труднощі. Приготуйтеся до них і бережіть здоров’я.

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Козеріг — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта каже, що в найближчий тиждень Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти і зазнати в чомусь невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Водолій — перевернута Десятка жезлів

На тижні можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль. Будьте готові зустріти неприємності гідно.

Риби — перевернута Сила

Найближчими днями Ви будете не в ладах із самим собою, що виллється в проблеми з оточуючими. Постарайтеся стримати злість та імпульсивність, і не йти напролом, щоб не наробити лиха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима до кінця літа за картами Таро.