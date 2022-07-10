У школі, яку окупанти знищили у Харкові, навчалася Заріцька із KAZKA: "Там я закохувалась і плакала через погані оцінки"

Солістка гурту KAZKA показала зруйновану росіянами рідну школу

Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заявила, що російські окупанти завдали удару по її рідній школі. Від навчального закладу залишились руїни.

У себе в Інстаграмі 29-річна артистка написала, що росіяни буквально стерли з землі будинок, де вона сиділа за партою і навчалася.

"Я не можу в це повірити, але це правда. Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, перший раз заспівала на сцені актового залу, в стінах цієї школи я закохувалася, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. В цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тьоті Тоні. Тепер це все просто спогади", — написала Заріцька. Співачка також опублікувала фото та відео зруйнованої будівлі.

На цю мить відомо, що удару по школі було завдано з території Бєлгородської області крилатою ракетою типу "Іскандер". Зруйновано другий та третій поверхи, перший також пошкоджено. Постраждалих чи загиблих немає.

Варто зазначити, що у харківській школі також навчалася українська телеведуча Василіса Фролова. Про це вона повідомила у коментарях під постом співачки.

"Я також вчилася в цій гімназії… Не можу і не хочу вірити в це… ми обов’язково туди повернемося! Там буде краща українська школа", — написала Фролова.

Відписала і співачка KOLA, яка жахається від того, що роблять із Харковом.

Не можуть повірити у те, що відбувається, і шанувальники Олександри, які також навчалися у школі.

Зазначимо, аналітики вважають, що росія хоче приєднати Харківську область до себе – одним із варіантів може стати створення чергової псевдореспубліки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл росіянами Часового Яру на Донеччині — під завалами залишаються люди.