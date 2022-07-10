У школі, яку окупанти знищили у Харкові, навчалася Заріцька із KAZKA: "Там я закохувалась і плакала через погані оцінки"
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Солістка гурту KAZKA показала зруйновану росіянами рідну школу
Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька заявила, що російські окупанти завдали удару по її рідній школі. Від навчального закладу залишились руїни.
У себе в Інстаграмі 29-річна артистка написала, що росіяни буквально стерли з землі будинок, де вона сиділа за партою і навчалася.
"Я не можу в це повірити, але це правда. Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, перший раз заспівала на сцені актового залу, в стінах цієї школи я закохувалася, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. В цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тьоті Тоні. Тепер це все просто спогади", — написала Заріцька. Співачка також опублікувала фото та відео зруйнованої будівлі.
На цю мить відомо, що удару по школі було завдано з території Бєлгородської області крилатою ракетою типу "Іскандер". Зруйновано другий та третій поверхи, перший також пошкоджено. Постраждалих чи загиблих немає.
Варто зазначити, що у харківській школі також навчалася українська телеведуча Василіса Фролова. Про це вона повідомила у коментарях під постом співачки.
"Я також вчилася в цій гімназії… Не можу і не хочу вірити в це… ми обов’язково туди повернемося! Там буде краща українська школа", — написала Фролова.
Відписала і співачка KOLA, яка жахається від того, що роблять із Харковом.
Не можуть повірити у те, що відбувається, і шанувальники Олександри, які також навчалися у школі.
Зазначимо, аналітики вважають, що росія хоче приєднати Харківську область до себе – одним із варіантів може стати створення чергової псевдореспубліки.
Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріл росіянами Часового Яру на Донеччині — під завалами залишаються люди.