"Небо на нашому боці": Вєрка Сердючка підкорила мережу промовистим фото

Зірка українського шоу-бізнесу надихнула українців

Відома в усьому світі українська співачка Вєрка Сердючка, сценічний образ якої вигадав схудлий зараз Андрій Данилко, у понеділок, 11 липня, виступила на концерті Atlas Online, який замінив музичний фестиваль Atlas Festival через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Артистка виклала промовисте фото з заходу, яке надихає українців у лихоліття.

У сторіс офіційного акаунту Сердючки в Інстаграмі з’явився репост фото, де зображена сама зірка, що дивиться на захід сонця. На тлі неба написано: "Вірю, що в цьому році небо на нашому боці ".

Сам пост був зроблений на сторінці champagne.everybody, який, більш всього, також належить артистці.

У коментарях шанувальники Сердючки зазначили, що ця фраза стала однією з найулюбленіших.

Додамо, що на Atlas Online також виступили й інші зірки українського шоубізнесу. Так, у прямому ефірі виступили MONATIK, Артем Пивоваров, Wellboy, Jamala, Kalush Orchestra, The Hardkiss, Dantes, гурт "Друга ріка", Фагот (ТНМК), Jerry Heil, Олег Скрипка та багато інших.

Під час виконання хіта Сердючкою "Раша, гудбай" у полі запалили великий непристойний жест.

Нагадаємо, що раніше Вєрка Сердючка викликала ажіотаж у мережі, коли ще до початку вторгнення рф виконала перед публікою на сцені пісню "Батько наш Бандера". За словами артиста, то була імпровізація, а не постановчий номер. Відео було записано якраз у той час, коли пісня вірусилась на платформі TikTok.

Раніше Вєрка Сердючка несподівано дала концерт для ЗСУ у київському метро.