Як приготувати з помідорного бадилля засіб проти попелиці та плодожерки: поради дачникам

Цей розчин допоможе в обробці плодових дерев і чагарників від попелиці та плодожерки

Одне з головних завдань при догляді за плодовими деревами та чагарниками полягає в тому, щоб позбавлятися шкідників. Урожаю можна не дочекатися, якщо рослини атакують попелиця та плодожерка.

Засіб проти цих шкідників можна приготувати з томатного бадилля, яке залишається після процедури видалення пасинків у помідорів у відкритому ґрунті та теплиці.

Як приготувати розчин з помідорного бадилля

Порубане бадилля заливаємо водою, а потім кип’ятимо настій 2-3 години на повільному вогні. Залишаємо засіб на добу, потім проціджуємо розчин. Кожні 2 л речовини розбавляємо 10 л води, також додаємо терте господарське мило, щоб розчин краще прилипав до рослин.

Обробляємо засобом яблуню, грушу, вишню та інші плодові дерева. Також обприскуємо смородину, аґрус, малину. Розчин ефективний проти попелиці, гусениць, плодожерки.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися крота на городі.