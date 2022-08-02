"Не бачу, як росте мій син": зірка "Кріпосної", що воює проти росії, розповів про життя на передовій

Найважче актор переносить розлуку зі своєю родиною та маленьким сином.

Відомий український актор, зірка серіалом "Сага" та "Кріпосна" Олександр Печериця з самого початку російського вторгнення не зміг сидіти склавши руки, і взявши зброю, разом із деякими своїми колегами, наприклад Русланом Пахомі, вирушив на передову, щоб захистити свою батьківщину.

На своїй сторінці в Інстаграм Олександр періодично публікує подробиці свого життя на фронті. В одній із таких публікацій він опублікував частину свого інтерв’ю для "5 каналу", в якому розповів, що для нього найскладніше у перебуванні на передовій.

"Я не бачу свою родину, я не бачу, як росте мій син. Це, напевно, найболючіший момент. Але, я думаю, що це того варте. Це та ціна, яку я плачу за свою свободу, за можливість говорити про те., що я думаю і жити у вільній нашій незалежній прекрасній Україні" — зазначає Печериця.

Зазначимо, що попри війну, Печериця не сумує і в перервах між боями читає вірші та грає на гітарі. Щобільше актор вважає, що після перемоги України, на нашу країну чекає великий творчий сплеск.

В одному зі своїх постів, Печериця прочитав вірш українського поета, автора пісень та активістки Єлизавети Жарикової "Тим, хто читає новини…". Його прочитання дуже зворушило його шанувальників, судячи з коментарів, які вони залишають під відео.

Зазначимо, що народився Олександр у Санкт-Петербурзі, однак виріс у Краматорську, куди після переїхала його родина. А зараз його вдома чекає дружина і маленький син, заради якого він і кинувся захищати мирну Україну.

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