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"Не бачу, як росте мій син": зірка "Кріпосної", що воює проти росії, розповів про життя на передовій

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Олександр Печериця Новина оновлена 02 серпня 2022, 15:05
Олександр Печериця

Найважче актор переносить розлуку зі своєю родиною та маленьким сином.

Відомий український актор, зірка серіалом "Сага" та "Кріпосна" Олександр Печериця з самого початку російського вторгнення не зміг сидіти склавши руки, і взявши зброю, разом із деякими своїми колегами, наприклад Русланом Пахомі, вирушив на передову, щоб захистити свою батьківщину.

На своїй сторінці в Інстаграм Олександр періодично публікує подробиці свого життя на фронті. В одній із таких публікацій він опублікував частину свого інтерв’ю для "5 каналу", в якому розповів, що для нього найскладніше у перебуванні на передовій.

"Я не бачу свою родину, я не бачу, як росте мій син. Це, напевно, найболючіший момент. Але, я думаю, що це того варте. Це та ціна, яку я плачу за свою свободу, за можливість говорити про те., що я думаю і жити у вільній нашій незалежній прекрасній Україні" — зазначає Печериця.

Зазначимо, що попри війну, Печериця не сумує і в перервах між боями читає вірші та грає на гітарі. Щобільше актор вважає, що після перемоги України, на нашу країну чекає великий творчий сплеск.

В одному зі своїх постів, Печериця прочитав вірш українського поета, автора пісень та активістки Єлизавети Жарикової "Тим, хто читає новини…". Його прочитання дуже зворушило його шанувальників, судячи з коментарів, які вони залишають під відео.

Зазначимо, що народився Олександр у Санкт-Петербурзі, однак виріс у Краматорську, куди після переїхала його родина. А зараз його вдома чекає дружина і маленький син, заради якого він і кинувся захищати мирну Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ксенію Мішину оштрафували у Бельгії. Зірка "Фортечної" завинила, коли їхала в аеропорт із сином Платоном.

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#Війна #Актор #Фортечна