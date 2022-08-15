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"Хай пензлює у росію": зірка "Сватів" отримав хейт за відмову переходити на українську мову

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Євген Капорін відмовився переходити на українську мову Новина оновлена 15 серпня 2022, 12:50
Євген Капорін відмовився переходити на українську мову

Євген Капорін заявив, що "російська мова – це не мова путіна"

В той час, коли багато хто із зірок українського шоубізнесу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну почав переходити з російської мови на державну, деякі представники української культури продовжують бути прихильниками мови окупанта.

Так, актор театру і кіно Євген Капорін принципово відмовився переходити на українську мову, тому що впевнений, що російська мова — це не мова кривавого диктатора путіна. Про це зірка серіалу "Свати" заявив в інтерв'ю для "24 каналу".

"Російська мова – це не мова путіна. Це мова людини, яка народилася і з дитинства говорить цією мовою. Є ще суржик. Я не вважаю, що російська армія прийшла, бо тут говорять російською. Це вони так кажуть, але питання в тому, чи думаємо ми так? Якщо казатимемо, що війна почалася, бо в Україні є російська мова, то буде біда", — висловився Капорін.

На його думку, українці, які з дитинства говорять російською, роблять це не тому, що це мова окупанта. "Не думаю, що для військових, які зараз на передовій, важливе мовне питання. Мова – це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують", — сказав український актор.

Після публікації інтерв'ю в Інстаграмі Євгена Капоріна, про якого в Вікіпедії написано, що актор є "активним прихильником та захисником використання російської мови в Україні", користувачі соцмережі почали "відправляти" чоловіка в країну-агресорку: "Придурок! Разом з російською мовою хай пензлює у росію!".

При цьому в коментарях Капуріна неодноразово зауважували, чому на п'ятий місяць війни деякі діячі культури продовжують прославляти і захищати мову окупантів.

Нагадаємо, що раніше українська блогерка Анна Алхім шокувала мережу заявою про те, що українці нібито не зобов’язані розмовляти державною мовою. Дівчина заявила, що змушувати людей говорити українською — це "не по-християнськи".

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна українська блогерка Софія Стужук заявила, що не вважає росію причетною до геноциду українців. Щобільше, блогерка довго дотримувалась мовчазної позиції з приводу війни в Україні. Лише на 26-й день війни на своїй новій сторінці в Інстаграмі Стужук опублікувала пост, у якому заявила, що вона нічого не може змінити, а війну розв’язали "десь там".

Теги:
#Путін #Свати #Росія #Україна #Російська мова