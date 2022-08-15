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Таропрогноз на 16 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на шістнадцятий день серпня
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на шістнадцятий день серпня

Вівторок багатьом принесе радість та щасливі моменти

Вівторок, 16 серпня, стане несподівано приємним для більшості, проте деяким доведеться пройти внутрішні трансформації, які часто болючі.

Про це можна судити з розкладу Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, яка карта там була:

Зліва направо — Десятка мечів, Король кубків, Шістка кубків
Зліва направо — Десятка мечів, Король кубків, Шістка кубків

Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:

Десятка мечів

Ця карта — Владика великої загибелі. У вівторок якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Король кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що 16 серпня Ви зустрінете когось особливого.

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає кожен знак Зодіаку за картами Таро цього тижня.

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