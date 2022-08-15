Таропрогноз на 16 серпня 2022 року: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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Вівторок багатьом принесе радість та щасливі моменти
Вівторок, 16 серпня, стане несподівано приємним для більшості, проте деяким доведеться пройти внутрішні трансформації, які часто болючі.
Про це можна судити з розкладу Таро від "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:
Подивіться, яка карта там була:
Тепер розшифровуємо кожну картку по порядку:
Десятка мечів
Ця карта — Владика великої загибелі. У вівторок якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.
Король кубків
Це надзвичайно хороша карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що 16 серпня Ви зустрінете когось особливого.
Шістка кубків
Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає кожен знак Зодіаку за картами Таро цього тижня.