Зірка серіалу "Кухня" жила в рф 13 років, а зараз підтримала Україну: чому слова актриси сколихнули мережу

Актриса відверто розповіла, чому поїхала зніматися до росії і чи планує туди повертатися

Актриса Катерина Кузнєцова, дочка знаменитого українського футболіста Олега Кузнєцова, від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України зайняла активну позицію. Дівчина відкрито говорить про звірства російської армії та геноцид українського народу. Хоча останні 13 років проживала в росії, її цивільний чоловік — громадянин рф. Весь цей час акторка знімалася у російських проєктах, але були ролі й в Україні.

Нещодавно Кузнєцова дала низку інтерв’ю, які жваво обговорюють у мережі. Представники сфери кіномистецтва розділилися на два табори: хтось підтримує та дякує за те, що не мовчить, інші ж звинувачують у пристосуванстві й акцентують на багаторічній роботі в кіноіндустрії рф, у тому числі після анексії Криму і початку АТО. Що говорить в інтерв’ю акторка Катерина Кузнєцова, чи висловлювалася вона публічно раніше про події у рідній країні та які реакції збирають її слова зараз – подробиці у матеріалі "Телеграфу".

Чим відома актриса Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова, якій зараз 35 років, змалку зростала творчою особистістю, займалася вокалом. Закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, працювала в театрі, брала участь у різних українських і російських телешоу, на її рахунку десятки ролей, у тому числі головних, у фільмах та серіалах.

Маленька Катя Кузнєцова з батьками та бабусею

У росії вона знімалася в проєктах "Найкращий фільм 3-ДЕ", "Швидше, ніж кролики", "Королева бандитів", "Війна статей", "Знахар", "Родком", "Ангели середньої смуги", "Анка з Молдаванки". Мабуть, широку популярність Кузнєцовій принесла роль офіціантки Саши у відомому російському серіалі "Кухня". В Україні вона брала участь у таких проєктах, як "Серцю не накажеш", "Рідні люди", "Тільки кохання", "Відчайдушний домогосподар", "Скажене весілля-2", "Тінь зірки".

На зйомках "Кухні" з Марком Богатирьовим

З Назаром Задніпровським у фільмі "Скажене весілля-2"

Що говорила про Україну до повномасштабної війни

Більшість інтерв’ю, які давала Кузнєцова українським і російським виданням, стосуються роботи чи особистого життя. Великих розміркувань щодо політичних переваг чи громадянської позиції немає. Разом із тим, якось акторка зізналася, що у свої на той момент 33 роки жодного разу не брала участі у виборах, оскільки давно переїхала до Москви з Києва. Від українського громадянства, про що Катерина неодноразово говорила журналістам, не відмовлялася.

Актриса була одружена з російським актором Євгеном Проніним, офіційно шлюб був укладений у 2014 році. Пишне свято пара вирішила відкласти через тодішню обстановку в Україні. Тоді Катерина говорила, мовляв, ще раз переконалася у тому, що вона українка, зазначала, що їй складно перебувати у Москві, а цинізм багатьох росіян її вражав. Незважаючи на це, продовжила працювати в рф аж до 2022-го. До речі, у деяких медіа йдеться, що шлюб розпався за рік через політичні розбіжності, але акторка спростовує це.

Загалом, до 24 лютого 2022 року Кузнєцова нечасто відкрито коментувала те, що відбувається в Україні, та взаємини між державами-сусідами. Варто зазначити, що в її Інстаграм можна зустріти згадки у вигляді окремих постів про такі події, як День Незалежності України, перемога співачки Джамали на "Євробаченні", ув'язнення Надії Савченко. Після 24 лютого Кузнєцова стала висловлюватися конкретніше.

Публікація на сторінці зірки

Пост до 23 лютого в 2015 році

Реакція на історію з Надією Савченко

Пише, що не обговорює політику

Про події після 24 лютого 2022-го

Закликає не вірити пропаганді

Вперше зустрілася з батьками після вторгнення

7 основних тез з інтерв’ю Кузнєцової

Нещодавно актриса поспілкувалася з українськими інтерв’юерами Аліною Доротюк та Славою Деміним про війну, близьких, роботу, життя в росії і майбутні плани. Інтерв’ю опубліковано на Ютуб-каналах "Люкс ФМ" і "Аліна Доротюк". Декілька ключових думок, озвучених Катериною Кузнєцовою в цих розмовах:

Про переїзд. В Україні відчувала другосортність порівняно з російськими зірками, які отримували найкращі ролі та великі гонорари. "Це моя особиста драма, особиста трагедія". Продюсер одного з українських телеканалів сказав, мовляв, правильно, їдь, ставай знаменитою і повертайся за великі гроші зніматись у нас.

В Україні відчувала другосортність порівняно з російськими зірками, які отримували найкращі ролі та великі гонорари. "Це моя особиста драма, особиста трагедія". Продюсер одного з українських телеканалів сказав, мовляв, правильно, їдь, ставай знаменитою і повертайся за великі гроші зніматись у нас. Про принципи. Принципово не відмовлялася від громадянства України, ігнорувала пропозиції у проєктах, де передбачалися зйомки на території анексованого Криму. Не погоджувалась на роботу в одному кадрі з акторами, які гучно виступають проти України (Іван Охлобистін). Після анексії Криму сподівалася, що російських акторів перестануть знімати в Україні, але побачила, що цього не сталося.

Принципово не відмовлялася від громадянства України, ігнорувала пропозиції у проєктах, де передбачалися зйомки на території анексованого Криму. Не погоджувалась на роботу в одному кадрі з акторами, які гучно виступають проти України (Іван Охлобистін). Після анексії Криму сподівалася, що російських акторів перестануть знімати в Україні, але побачила, що цього не сталося. Про війну. Після 2014 року не зрозуміла всю серйозність того, що відбувається в Україні, та ймовірні наслідки. Було багато роботи, контракти, не хотіла підводити людей. З першої години повномасштабної війни на зв’язку з батьками та бабусею, які перебувають у Києві, а перші дні нападу застали у Київській області. "О 4 ранку просто підло зробили геноцид українського народу", путін — "кремлівський щур", за відчуттями, за нього близько 40% росіян.

Після 2014 року не зрозуміла всю серйозність того, що відбувається в Україні, та ймовірні наслідки. Було багато роботи, контракти, не хотіла підводити людей. З першої години повномасштабної війни на зв’язку з батьками та бабусею, які перебувають у Києві, а перші дні нападу застали у Київській області. "О 4 ранку просто підло зробили геноцид українського народу", путін — "кремлівський щур", за відчуттями, за нього близько 40% росіян. Про росіян. "Ця війна зняла всі маски з людей". Перестала спілкуватися з кумою, яка говорить про те, що "все не так однозначно". Фраза "братній народ" — дивна, росла у самостійній та незалежній Україні, у менталітеті росіян і українців відчувається велика різниця. Пропаганда впливає на жителів рф. Останні два роки на федеральному каналі показували лише передачі про історію у вигідній влади інтерпретації під "гіпнотичну" музику.

"Ця війна зняла всі маски з людей". Перестала спілкуватися з кумою, яка говорить про те, що "все не так однозначно". Фраза "братній народ" — дивна, росла у самостійній та незалежній Україні, у менталітеті росіян і українців відчувається велика різниця. Пропаганда впливає на жителів рф. Останні два роки на федеральному каналі показували лише передачі про історію у вигідній влади інтерпретації під "гіпнотичну" музику. Про віру у Перемогу. Впевнена – ми будемо вільними. "Найстрашніший сон кремлівського щура і російського народу, що ми будемо вільною європеїзованою країною, конкурентною із сусідніми державами, де англійську мову знає кожен перший". Росіянам – "розплющте очі, не живіть у карцері, вивчайте і якщо не можете підтримати, то хоча б вмійте співчувати, не показуйте своє класне життя".

Впевнена – ми будемо вільними. "Найстрашніший сон кремлівського щура і російського народу, що ми будемо вільною європеїзованою країною, конкурентною із сусідніми державами, де англійську мову знає кожен перший". Росіянам – "розплющте очі, не живіть у карцері, вивчайте і якщо не можете підтримати, то хоча б вмійте співчувати, не показуйте своє класне життя". Про майбутнє. Мала навесні зніматися у продовженні одного російського серіалу – відмовилася. Повертатися до росії не має наміру, квартиру можна продати згодом. Що буде з кар’єрою – невідомо, якщо буде можливість, зробить усе можливе, аби про українське кіно дізналися.

Мала навесні зніматися у продовженні одного російського серіалу – відмовилася. Повертатися до росії не має наміру, квартиру можна продати згодом. Що буде з кар’єрою – невідомо, якщо буде можливість, зробить усе можливе, аби про українське кіно дізналися. Про коханого. Громадянський чоловік Максим Аплін — громадянин росії, бізнесмен, власник серф-школи на Шрі-Ланці, разом п’ять років, заручені. Дізналися про повномасштабне вторгнення, перебуваючи на острові Тенеріфе, де залишаються і зараз. Він підтримує і не хоче жити в рф, ще раніше думав про еміграцію, оскільки в росії не почувається вільним.

З коханим

Реакція на зізнання акторки Кузнєцової

Багато користувачів позитивно відреагували на інтерв’ю Кузнєцової. У коментарях їй дякують за те, що не змовчала, як деякі українці, які працюють і мешкають у країні-агресорі. Хвалять і за гарну українську мову.

Багато українців підтримали актрису

Відгуки переважно позитивні

Є й ті, хто критично сприйняв сказане українкою. Зокрема, на порталі "Детектор медіа" вийшла колонка арт-оглядачки Лєни Чиченіної. Так, авторка пише, що і після 2014 року, коли українське кіно почало інтенсивно розвиватися, Кузнєцова далі обирала росію: заробляла там гроші, збирала на житло, незважаючи на війну та окупацію Криму.

"Катерина жаліється, що її із якогось дива всі ці роки вважали саме російською акторкою. Направду дивовижа. А як варто було сприймати людину, яка живе в росії, знімається в росії і практично ніяк не позиціонує свою українськість? І після 2014 року не висловлює своєї політичної позиції", — йдеться у матеріалі.

На думку Чиченіної, в Україні гостро стоїть проблема з інститутом зірок, а знаменитостей, які добре знають історію, цікавляться політикою та здатні голосно заявити про свою позицію, надзвичайно мало.

"Особисто я вважаю, що Катя — просто типова представниця акторської тусовки, переважно серіальної. Це люди, які трохи як флюгери, люблять сидіти на двох стільцях. І більше воліють пристосуватися до умов, аніж їх змінювати. Щоб було зручно", — йдеться у пості оглядачки у Фейсбук.

Олена Чиченіна про заяви акторки

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