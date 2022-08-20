"Ви пропащі": Леся Нікітюк порівняла росіян з українцями

Телеведуча звернулась до росіян

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час повномасштабної війни продовжила знімати свої популярне тревел-шоу "ЛеМаршрутка", розповіла, як символ калини по-різному сприймається в українців та росіян.

"В Україні, коли народжується дитина, батьки садять калину. На расєє, коли їх дитина гине в Україні, батьки купують ладу калину. Ви пропащі…", — звернулась ведуча до росіян в Інстаграмі.

Також українська зірка доповнила пост своїм фото, на якому вона зображена біля тої самої калини.

Нагадаємо, що після 24 лютого, коли росія напала на Україну, українська телеведуча Леся Нікітюк організувала тимчасовий притулок для вимушених переселенців у рідному Хмельницькому. 1 липня стало відомо про закриття цього центру. Варто зазначити, що за чотири місяці притулок надав тимчасовий прихисток, забезпечив всім необхідним майже 3000 дорослих людей, 320 дітей та 84 тварини.

Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк повідомила про загибель знайомого з Маріуполя. Телеведуча познайомилася з молодим моряком якраз під час зйомок шоу "ЛеМаршрутка" у Маріуполі.