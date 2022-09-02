Юний українець зібрав 6-значну суму на допомогу дітям загиблих бійців ЗСУ: Тополя показав маленького героя (відео)

Завдяки своїм мініконцертам 8-річний Сергій зібрав для армії 200 тисяч гривень

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який залишив фронт за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, познайомився з маленьким українцем, який, влаштовуючи невеличкі концерти, зібрав для української армії 200 тисяч гривень.

Своїм співом 8-річний Сергій Мороз накопичив величезну суму за три місяці, репертуар — лише український. Як пише "Суспільне", біля Сергія зупиняються і пенсіонери, і діти. Ідея співати на Валу виникла у самого Сергія. Його підтримали батьки.

Як повідомив Тарас Тополя у себе у Фейсбуці, із 10 пісень у репертуарі Сергія, три групи "Антитіла".

"Хлопчик давно мріяв познайомитися з гуртом, але пів року Антитіла були на передовій. Тож Сергій не гаяв час і займався важливими волонтерськими справами. Нарешті Антитіла і Сергійко зустрілися, мрія хлопчика здійснилася!", — йдеться у пості колективу.

У четвер, 1 вересня, 8-річний патріот передав 50 тисяч грн у фонд "Антитіла". Кошти підуть на підтримку діток 130-го Батальйону, батьки яких загинули на війні.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Тарас Тополя став на захист батьківщини. Разом із колегами з групи "Антитіла" Тополя протягом шести місяців допомагав на фронті як бойовий медик. Наразі гурт повернувся до творчості і вже виступив на одній сцені з британською зіркою Едом Шираном. Проте музиканти продовжують служити у 130-му батальйоні територіальної оборони Києва, тому за наказом Валерія Залужного "Антитіла" можуть повернутися на передову будь-якої миті.

На передовій Тополя також зустрів своє 35-річчя. Його дружина, українська співачка Alyosha (Олена Тополя), двоє синів та донька перебувають у родичів у США.