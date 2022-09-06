"Я дуже винна": Лобода дала інтерв’ю російській журналістці та повинилася перед Україною

Співачка шкодує, що не цікавилася, як живе її батьківщина із 2014 року.

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка раніше активно будувала свою кар’єру в країні-агресорі, лише через місяць повномасштабного вторгнення рф в Україну визнала, що на її батьківщині триває справжня війна. А тепер вона відкрито виступає проти росії і навіть заспівала українською мовою.

У вівторок, 6 вересня, вийшло інтерв’ю Лободи, яке вона дала російській журналістці, визнаній у рф іноземним агентом, Катерині Гордєєвої. У ньому співачка розповіла "де вона була 8 років" і чому весь цей час жила та працювала у росії.

На запитання журналістки, чи розуміє Лобода, що російська агресія 2014 і 2022 років пов’язана між собою, артистка відповіла, що тільки зараз вона почала розуміти, що дуже заблукала з приводу росії. А оскільки війна зачепила і її та її родину, адже родом вона з Ірпеня, то вона все розуміє однозначно – рф розв’язала війну проти України.

"Стільки прикладів у мене зараз перед очима, і я розумію, що я дуже помилялася. Я винна в тому, що я не цікавилася тим, що відбувається в моїй країні… Зараз моя позиція не може бути іншою, вона однозначна – я на боці своєї країни, своєї батьківщини, сім'ї, моєї команди…", – зазначила співачка.

Нагадаємо, що Світлану Лободу внесли до списку осіб, яким заборонили в’їзд до росії на 50 років. Причиною такої заборони було те, що вона засудила дії російських окупантів в Україні.