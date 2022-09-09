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Чому в п’ятницю не можна прибирати в будинку: цікаві народні забобони

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Прибирання у п’ятницю – погана ідея Новина оновлена 09 вересня 2022, 10:18
Прибирання у п’ятницю – погана ідея

Ризикуєте вимости благополуччя із дому і притягнути у свої сни нічні кошмари.

Як відомо, п’ятниця – день важкий, навіть незважаючи на близькість вихідних. За церковними канонами, це страсний день тижня, бо саме в п’ятницю було страчено Ісуса Христа. Тож із цим днем пов’язано багато народних прикмет та заборон.

Багато з них стосуються прибирання та приведення до ладу житла. "Телеграф" розповість, що в жодному разі не можна робити у п’ятницю вдома, щоб не накликати на себе неприємності та біду.

Прикмети про прибирання у п’ятницю

  • Наведення порядків у будинку цього дня може призвести до сімейних скандалів.
  • Людина, яка миє підлогу у страсний день, вимиває членів своєї сім’ї із дому.
  • Також миття підлог вимиває добробут із дому.
  • У п’ятницю в жодному разі не можна міняти постільну білизну на чисту – насняться кошмари.
  • Жінкам цього дня взагалі не рекомендується займатися домашніми справами – прати, перти, шити, вишивати, в’язати тощо.
  • Наші пращури вірили, що не лише будинок, але й себе у п’ятницю не можна приводити до ладу: стригти волосся і нігті, ходити в лазню, навіть мити голову і голитися, бо це провокує хвороби.
  • Взагалі не варто розпочинати нові справи у п’ятницю, бо вони будуть невдалими.

Раніше "Телеграф" докладно розбирав народну прикмету, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, як за допомогою солі вберегтися від біди.

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#Прибирання #П'ятниця #Прикмети