Чому в п’ятницю не можна прибирати в будинку: цікаві народні забобони

Ризикуєте вимости благополуччя із дому і притягнути у свої сни нічні кошмари.

Як відомо, п’ятниця – день важкий, навіть незважаючи на близькість вихідних. За церковними канонами, це страсний день тижня, бо саме в п’ятницю було страчено Ісуса Христа. Тож із цим днем пов’язано багато народних прикмет та заборон.

Багато з них стосуються прибирання та приведення до ладу житла. "Телеграф" розповість, що в жодному разі не можна робити у п’ятницю вдома, щоб не накликати на себе неприємності та біду.

Прикмети про прибирання у п’ятницю

Наведення порядків у будинку цього дня може призвести до сімейних скандалів.

Людина, яка миє підлогу у страсний день, вимиває членів своєї сім’ї із дому.

Також миття підлог вимиває добробут із дому.

У п’ятницю в жодному разі не можна міняти постільну білизну на чисту – насняться кошмари.

Жінкам цього дня взагалі не рекомендується займатися домашніми справами – прати, перти, шити, вишивати, в’язати тощо.

Наші пращури вірили, що не лише будинок, але й себе у п’ятницю не можна приводити до ладу: стригти волосся і нігті, ходити в лазню, навіть мити голову і голитися, бо це провокує хвороби.

Взагалі не варто розпочинати нові справи у п’ятницю, бо вони будуть невдалими.

Раніше "Телеграф" докладно розбирав народну прикмету, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, як за допомогою солі вберегтися від біди.