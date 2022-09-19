Смішні та войовничі: найкращі меми з українськими котами
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Заряд гарного настрою на весь день гарантуємо
Хоча агресор уже котрий місяць намагається захопити все нові українські землі, ні Україна, ні країни Заходу не "втомилися від війни", як каже російська пропаганда. Не втомилися від неї й українські коти, одні з найголовніших героїв злободенних мемів.
"Телеграф" зібрав добірку найкращих приколів та картинок із патріотичними котами для настрою на день.
Насамперед ні для кого не секрет, що вирощені на київських котлетках та українській сметані коти такі ж патріоти України, як і люди.
Коти так само, як і люди, підтримують ЗСУ і ховаються в укриттях під час повітряної тривоги.
Як і решта в Україні, коти переживають через страшні тестові сповіщення ДСНС та питання виділення зброї для України.
Тішаться українські коти "бавовні" у загарбників, а також хитрістю, з якою ЗСУ заявили про контрнаступ на Херсонському напрямку, а самі повернули багато кілометрів на Харківському:
Чекають коти на зведення втрат росії в Україні, при цьому готові і своїми лапами допомагати окупантам ставати "хорошими", а також бомбардувати злощасний Кримський міст.
Заради дерусифікації котики навіть готові відмовитись від московської ковбаси.
На закуску пропонуємо вам також помилуватися кількома відео з котиками у військовій формі.
Якщо від перегляду цих приколів у вас ще недостатньо гарний настрій, пропонуємо подивитись нашу добірку мемов про голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.