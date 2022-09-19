Смішні та войовничі: найкращі меми з українськими котами

Заряд гарного настрою на весь день гарантуємо

Хоча агресор уже котрий місяць намагається захопити все нові українські землі, ні Україна, ні країни Заходу не "втомилися від війни", як каже російська пропаганда. Не втомилися від неї й українські коти, одні з найголовніших героїв злободенних мемів.

"Телеграф" зібрав добірку найкращих приколів та картинок із патріотичними котами для настрою на день.

Насамперед ні для кого не секрет, що вирощені на київських котлетках та українській сметані коти такі ж патріоти України, як і люди.

Україна — понад усе

І хто ризикне з ним посперечатися?

Коти так само, як і люди, підтримують ЗСУ і ховаються в укриттях під час повітряної тривоги.

Наші захисники нас бережуть

Матюкайся, але ховайся під час тривоги

Цей мем описує настрій кожного українця під час повітряної тривоги

Як і решта в Україні, коти переживають через страшні тестові сповіщення ДСНС та питання виділення зброї для України.

Оповіщення рятувальників змушують нервувати як людей, так і котів

Омериканці, несіть ваші бімби!

Тішаться українські коти "бавовні" у загарбників, а також хитрістю, з якою ЗСУ заявили про контрнаступ на Херсонському напрямку, а самі повернули багато кілометрів на Харківському:

Мордочка кожного українського котика після новин про вибухи у Криму чи Білгороді

Українські котики хитрі та підступні

Чекають коти на зведення втрат росії в Україні, при цьому готові і своїми лапами допомагати окупантам ставати "хорошими", а також бомбардувати злощасний Кримський міст.

Українські котики щоранку

Залужний старається, щоб усі котики були задоволені втратами рф в Україні

Котики теж уміють писати хокку, а ви не знали?

Лапки всіх українських котиків

У здорових котиків здоровий апетит

Після такого Керченський міст точно не встоїть

Заради дерусифікації котики навіть готові відмовитись від московської ковбаси.

Українізація — наше все

На закуску пропонуємо вам також помилуватися кількома відео з котиками у військовій формі.

Якщо від перегляду цих приколів у вас ще недостатньо гарний настрій, пропонуємо подивитись нашу добірку мемов про голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.