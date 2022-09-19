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Смішні та войовничі: найкращі меми з українськими котами

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали кумедні меми та приколи про війну та котів Новина оновлена 19 вересня 2022, 14:22
Зібрали кумедні меми та приколи про війну та котів

Заряд гарного настрою на весь день гарантуємо

Хоча агресор уже котрий місяць намагається захопити все нові українські землі, ні Україна, ні країни Заходу не "втомилися від війни", як каже російська пропаганда. Не втомилися від неї й українські коти, одні з найголовніших героїв злободенних мемів.

"Телеграф" зібрав добірку найкращих приколів та картинок із патріотичними котами для настрою на день.

Насамперед ні для кого не секрет, що вирощені на київських котлетках та українській сметані коти такі ж патріоти України, як і люди.

Меми з котами про Україну
Україна — понад усе
Меми з котами про Україну та росію
І хто ризикне з ним посперечатися?

Коти так само, як і люди, підтримують ЗСУ і ховаються в укриттях під час повітряної тривоги.

Меми з котами про ЗСУ
Наші захисники нас бережуть
Меми з котами про повітряну тривогу та укриття
Матюкайся, але ховайся під час тривоги
Меми з котами про сирени та повітряну тривогу
Цей мем описує настрій кожного українця під час повітряної тривоги

Як і решта в Україні, коти переживають через страшні тестові сповіщення ДСНС та питання виділення зброї для України.

Меми з котами для сповіщення ДСНС про надзвичайну ситуацію
Оповіщення рятувальників змушують нервувати як людей, так і котів
Меми з котами про зброю для України
Омериканці, несіть ваші бімби!

Тішаться українські коти "бавовні" у загарбників, а також хитрістю, з якою ЗСУ заявили про контрнаступ на Херсонському напрямку, а самі повернули багато кілометрів на Харківському:

Меми з котами про бавовну
Мордочка кожного українського котика після новин про вибухи у Криму чи Білгороді
Меми про наступ ЗСУ на військових росії
Українські котики хитрі та підступні

Чекають коти на зведення втрат росії в Україні, при цьому готові і своїми лапами допомагати окупантам ставати "хорошими", а також бомбардувати злощасний Кримський міст.

Меми з котами про втрати росії в Україні
Українські котики щоранку
Меми з котами про втрати росії в Україні
Залужний старається, щоб усі котики були задоволені втратами рф в Україні
Смішні коти русофоби
Меми з котами, налаштованими проти росії
Котики теж уміють писати хокку, а ви не знали?
Меми з українськими котами
Лапки всіх українських котиків
Кіт з’їв росіянина мем
У здорових котиків здоровий апетит
Прикол з котом про Кримський міст
Після такого Керченський міст точно не встоїть

Заради дерусифікації котики навіть готові відмовитись від московської ковбаси.

Коти русофоби мем
Українізація — наше все

На закуску пропонуємо вам також помилуватися кількома відео з котиками у військовій формі.

Якщо від перегляду цих приколів у вас ще недостатньо гарний настрій, пропонуємо подивитись нашу добірку мемов про голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Теги:
#Війна #Коти #Гумор #Меми #Приколи #ЗСУ