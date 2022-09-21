Чому не можна залишати ложку у чашці: народна прикмета про нещастя

Це не лише незручно, а ще й небезпечно для сімейного благополуччя.

Пити чай із ложкою у склянці чи чашці – ознака поганого тону. Але не тільки. Виявляється, ложка – важливий магічний атрибут, на який здавна звертали увагу наші предки.

Згідно з народними прикметами, не варто залишати ложку у чашці, якщо ви не збираєтеся нею їсти. Телеграф вам розповість, чому це небезпечно.

Чому не можна залишати ложку у чашці

Наше здоров’я, самопочуття та добробут безпосередньо залежить не тільки від якості їжі, яку ми вживаємо. Але предмети, у тому числі кухонне приладдя, безпосередньо впливають на стан людини.

Наші пращури наділяли маленьку металеву ложку магічною силою. Вважалося, що через неї до чашки з гарячим напоєм може проникнути нечиста сила. А на людей, які залишають ложку у чашці, чекають хвороби та неприємності.

Особливо це стосувалося незаміжніх дівчат. Залишена в чаї ложка обіцяє безшлюбність або невдале заміжжя.

Молодятам така неуважність принесе суперечки, часті сварки і навіть розставання із коханою людиною.

А ще часте поцокування ложки об чашку призводить до безгрошів’я, тож із дому може піти багатство.

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