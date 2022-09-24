Чому не можна давати гроші в руки: народна прикмета про бідність

Купюри краще класти на стіл, а не передавати з рук у руки.

Існує багато прикмет про гроші і про їхню відсутність. З цією цінною річчю важливо правильно поводитися, щоб гроші завжди були в наявності.

"Телеграф" знайшов цікаве пояснення звичаю не передавати гроші безпосередньо з рук у руки, а класти їх на стіл.

Чому не можна брати гроші з чужих рук

Будь-які маніпуляції із купюрами та монетами пов’язані з енергетичними потоками. Коли гроші платяться за товар, людина віддає їх в обмін на отримані блага і тому нічим не ризикує.

Але навіть коли вона під час купівлі отримує здачу, енергетика цих фінансів набуває іншої спрямованості, якою їх забезпечує продавець. Такі гроші при зіткненні з руками вступають у конфлікт з інтересами та грошовою аурою покупця.

Якщо хтось віддає вам свої гроші, найчастіше ця дія супроводжується поганими думками та негативними емоціями, тому що підживлюється енергією розлучення зі своїм добром. При цьому неважливо, це повернення боргу позичання. Велика ймовірність разом із купюрами отримати в руки і чужий негатив.

Як убезпечити себе від поганого впливу під час передачі грошей

Важливо постаратися у будь-який спосіб уникнути отримання грошей безпосередньо з рук у руки.

Можна попросити людину покласти купюри на стіл чи іншу поверхню. Це нейтралізує весь негатив і гроші можна забрати без поганих наслідків.

Бувають ситуації, коли незручно демонструвати свою віру у прикмети. У цьому випадку можна піти на хитрість: лише трохи торкнутися купюр, а потім вдати, що ви випадково їх впустили.

Те саме варто зробити, якщо у вас виникли підозри у поганих намірах боржника. Гроші, підняті з підлоги або зі столу, нейтралізуються та втрачають здатність погано впливати на ваше фінансове становище.

Якщо ж гроші доводиться брати з чужих рук, робити це краще лівою рукою, а не правою. Так вплив негативної енергії трохи пом’якшується.

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